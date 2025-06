'Com si fos ahir' del 6 de juny: L'Eugeni va massa lluny i la Cristina reacciona

El capítol de Com si fos ahir del divendres 6 de juny arriba ple de confessions incòmodes, advertiments que no van enlloc i noves sospites sentimentals que poden capgirar diverses relacions clau de la sèrie.

L’Esteve decideix contactar la Marta i la sorprèn amb una trucada per demanar-li disculpes pel seu comportament recent, especialment per haver intentat fer-li un petó sense el seu consentiment. Aquest gest d’humilitat aparentment busca tancar ferides, però deixa la Marta confosa, ja que no sap si es pot fiar de la sinceritat de l’Esteve ni si realment pot passar pàgina després de tot el que han viscut.

La Marta, malgrat que el va rebutjar, cada cop s’hi sent més propera i molta gent ja sospita com podria acabar tot això. Fins i tot el Salva comença a veure coses estranyes.

La Itziar intenta que la Patri obri els ulls

Mentrestant, la Itziar veu amb preocupació la nova relació entre la Patri i el Bernat. Coneixedora de certs aspectes foscos del caràcter del noi, li adverteix que vagi amb compte i que no es refiï massa de les seves intencions. Però la Patri, il·lusionada i amb ganes de viure el moment, no fa cas dels advertiments de la seva amiga i decideix continuar apostant pel Bernat, encara que això la posi en una situació vulnerable.

Quan la Itziar li diu, la Patri posa tot d’excuses i no és conscient de com el seu xicot la manipula. Això acabarà malament. També veurem com la Patri va a veure el Toni Petit, que es mostra força fred amb ell però no maleducat com a l’hospital.

Problemes a la Barnateca pels embolics 'amorosos'

A La Barnateca, les relacions sentimentals es compliquen encara més. La Gemma i la Cèlia acaben confessant-se mútuament que totes dues s’han embolicat amb l’Eugeni. La Cèlia ha fet moltes preguntes i la Gemma sospita.

Aquesta revelació genera un moment de complicitat i alleujament, però també obre la porta a noves pors: la Cèlia, especialment, pateix per la reacció que pugui tenir en Quique si mai arriba a saber la veritat sobre el seu embolic amb l’Eugeni. Aquesta situació pot posar en risc tant l’amistat com la convivència professional entre elles.

Paral·lelament, la Cristina comença a sospitar seriosament de la fidelitat de l’Eugeni. El seu comportament distant i certs detalls que no li quadren fan que la Cristina es plantegi si l’Eugeni està jugant amb més d’una persona alhora. A més, quan es disposava a enviar-li un missatge per dir-li que havia reservat un hotel, el veu rient amb una altra dona.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 6 de juny de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.