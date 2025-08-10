Cop fort per a Meghan Markle en saber una estadística que la deixa en mal lloc

La duquessa de Sussex acaba de bufar 44 espelmes amb una imatge calculada: calma californiana, sopar íntim i un missatge d'agraïment. Ni confessions incendiàries ni posats grandiloqüents. Només una foto d'un pastís amb flors i la promesa que la seva nova etapa vital passa pels projectes propis i la família. La postal és perfecta. El context, no tant.
Al seu voltant continuen girant moviments discrets per rebaixar tensions amb els Windsor. Hi va haver contactes entre equips a Londres, però sense avenços visibles. L'última vegada que Harry i el seu pare es van veure va ser el febrer de 2024 i, de moment, no hi ha cap cita a l'agenda que canviï aquesta fotografia familiar.
La dada que fa mal a casa: només un 20 % d'aprovació al Regne Unit
La setmana de l'aniversari va portar una galleda d'aigua freda: l'última onada de YouGov situa Meghan amb tot just un 20 % d'opinions favorables al Regne Unit, la seva pitjor marca històrica. És a dir, només un de cada cinc britànics té avui una visió positiva d'ella. Harry queda al 28 %. El contrast amb William i Kate és aclaparador, per sobre del 70 %. L'estudi, publicat el 8 d'agost, confirma el sotrac sostingut de la parella en l'opinió pública britànica.
Aquest desgast no és nou, però sí persistent. Des de 2020, cada llançament mediàtic ha vingut acompanyat d'un descens en simpatia dins del Regne Unit, on la monarquia, tot i les seves ombres, conserva suport majoritari. Per a Meghan, la lluita per la reputació al seu país d'adopció segueix costeruda.
Als EUA, el seu programa tampoc arrenca: 19 % diu que li agrada
A l'altra banda de l'Atlàntic, Meghan ho fia tot a la seva faceta de “lifestyle guru”. Tanmateix, les primeres dades de la seva sèrie culinària a Netflix mostren un inici tebi: menys de la meitat dels adults nord-americans diuen conèixer el programa, i només un 19 % assegura que li agrada, davant d'un 11 % a qui no els convenç. És un senyal incòmode per a qui intenta consolidar la seva marca personal a cop de continguts.
Amb tot, la seva imatge als EUA resisteix una mica millor que al Regne Unit. Enquestes recents apunten a balanços d'opinió positius, tot i que amb tendència erràtica des de fa dos anys. L'audiència nord-americana no la rebutja en bloc, però tampoc premia automàticament cada projecte que llança.
El que sí diu Meghan i el que no diuen Netflix i Archewell
Mentre les enquestes estrenyen, Meghan intenta liderar amb “As Ever”, l'evolució de la seva marca d'estil de vida. En el seu 44 aniversari va anunciar la nova anyada del seu rosat de Napa, amb llançament el 5 d'agost i expectatives de repetir “sold out”, després d'esgotar productes anteriors. Moviment calculat: reforçar comunitat i escapar del soroll de palau.
L'altra cara és la televisiva. Diverses publicacions als Estats Units asseguren que el seu milionari contracte amb Netflix no es renovarà al setembre.
La plataforma, en fase d'ajustos, hauria optat per tancar aquesta etapa després de diverses estrenes de la parella. Ni Netflix ni Archewell han ofert una confirmació rotunda, però el missatge que arriba de la indústria és que, a partir d'ara, els acords serien puntuals.
Balanç d'una setmana agredolça i el que pot venir
Meghan ha projectat serenor en una setmana incòmoda. Les xifres la castiguen al Regne Unit i el seu gran aparador audiovisual entra en zona de dubtes, just quan més necessita una narrativa d'èxit. A favor seu, la maquinària d'“As Ever” i un mercat nord-americà encara receptiu. En contra, un desgast estructural en l'opinió britànica i l'escrutini permanent sobre cada moviment.
Convertirà el trasbals estadístic en impuls per a la seva marca i els seus continguts, o assistim al sostre de la seva etapa “lifestyle”? Aviat ho sabrem.