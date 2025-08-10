Una experta en la Casa Reial treu a la llum el de la reina Letícia i assenyala a Felip

Després d’haver conclòs la seva tradicional estada a Palma, els reis d’Espanya, Felip VI i Letícia, juntament amb les seves filles, han iniciat les seves anomenades "vacances privades". Durant les pròximes setmanes, la família reial gaudirà d’un merescut descans en una destinació que, com és habitual, no serà revelada al públic. Tot i que el lloc concret roman en el més absolut hermetisme, s’especula que podria trobar-se a prop de territori espanyol, en cas que el rei hagi de reprendre les seves funcions de manera immediata.
Tanmateix, en aquesta ocasió ha estat una veu autoritzada la que ha generat debat. María José Gómez i Verdú, experta en Casa Reial i coneixedora dels secrets de la monarquia, ha posat sobre la taula una qüestió que pocs s’atreveixen a abordar. La Casa Reial hauria de compartir alguna imatge d’aquestes vacances privades per mostrar els reis com una família més, propera i natural?
La seva resposta ha estat clara i directa, i no ha dubtat a assenyalar Felip VI com a figura clau en aquesta reflexió.
Encara no se sap si Casa Reial publicarà una foto de la reina Letícia a les seves vacances privades
"La figura del cap d’Estat no s’apaga a l’agost", afirma taxativament. "Tot i que el calendari institucional es relaxi, la Corona no té un interruptor que permeti desconnectar completament de la seva funció representativa". Per a Gómez i Verdú, fins i tot en els seus dies de descans, els reis continuen sent figures públiques la manera de comunicar de les quals importa i s’ha de cuidar.
En aquest sentit, destaca la importància creixent de les xarxes socials com a eina institucional. "Cada cop més cases reials europees entenen que compartir imatges espontànies o moments distesos no resta solemnitat, sinó que suma en termes de proximitat i transparència", assenyala Verdú. Segons ella, publicar una o dues fotos dels reis amb les seves filles no significaria banalitzar la institució, sinó adaptar-se als codis de representació del segle XXI.
La reina Letícia vol gaudir de temps en família
A més, aquestes vacances tenen un matís especial: són les últimes en què la família podrà passar temps unida abans que Leonor i Sofia reprenguin els seus compromisos. Leonor culminarà la seva formació militar a Múrcia, mentre que Sofia iniciarà la seva carrera universitària a Lisboa. Per això, María José ha posat de manifest un detall revelador: els reis estan aprofitant aquest temps per crear records amb les seves filles.
I en aquest context, María José no dubta a assenyalar el rei: "Felip VI continua sent el cap d’Estat, sigui on sigui. Mostrar una imatge familiar no debilita la seva figura, al contrari, humanitza i enforteix el vincle amb la ciutadania".
Així, l’experta llança una proposta clara: no es tracta de publicar un àlbum vacacional, sinó de compartir un gest simbòlic. Una imatge que parli per si sola d’unió, compromís i modernitat.