Ningú no esperava la 'bomba' que s'ha sabut ara sobre Joan Carles I i Laurence Debray

L'expectació és màxima i, tot i que fins ara s'havia mantingut una certa discreció sobre el tema, finalment ha sortit a la llum una de les notícies més sorprenents de l'any. Joan Carles I s'endurà més diners que Laurence Debray en la publicació de les seves memòries, tot i haver-les escrit ella.
Joan Carles les publicarà amb l'ajuda de la biògrafa Laurence Debray, una col·laboradora directa en la redacció d'aquest esperat volum. De fet, la publicació ja ha estat titllat d'un dels llançaments editorials més rellevants dels últims temps.
Sota el títol Reconciliació, el llibre recull per primera vegada la versió personal del rei emèrit sobre la seva vida i el seu llarg regnat. Recordem que Joan Carles I va regnar durant gairebé quatre dècades d'història recent d'Espanya.
Pilar Eyre treu a la llum una notícia inesperada sobre Joan Carles I i Laurence Debray
"Estimats llibreters i lectors francesos, m'emociona presentar-vos les meves memòries, escrites en francès. Aquí hi ha la història de la meva vida, amb tota sinceritat. Joan Carles I", s'anuncià fa uns mesos en un comunicat que ja donava pistes sobre el to íntim del text.
El volum inclourà dos quaderns amb fotografies inèdites, material mai vist abans pel públic, i revelarà moments clau del regnat de Joan Carles I. També contindrà informació sobre la seva retirada a Abu Dhabi després de la seva abdicació el 2014. Finalment, s'espera que el rei emèrit parli del seu adeu definitiu d'Espanya el 2020, enmig d'una pressió mediàtica i judicial.
Però el que més ha cridat l'atenció els últims dies és la xifra que podria haver cobrat l'emèrit per explicar la seva història. La periodista Pilar Eyre ha estimat al programa TardeAR que Joan Carles I hauria rebut una xifra propera als 5 milions d'euros per aquestes memòries. "Ningú no discutirà una quantitat a la baixa al rei, els diners que demani la persona que l'hagi representat a ell i a l'autora, això no es discuteix"
Joan Carles I cobrarà més que Laurence Debray per les seves memòries
A més, la col·laboradora ha desmentit categòricament els rumors d'una suposada sèrie de Netflix sobre el rei. "Mai no ha existit aquest projecte", ha afirmat amb rotunditat.
Ara, setmanes abans del seu llançament, i amb la incògnita encara sobre si Joan Carles acudirà a la presentació pública. El que està clar és que aquestes memòries prometen donar molt de què parlar. I no només pel que expliquen, sinó també pel que representen.