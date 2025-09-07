Nadie esperaba la bomba que ha salido a la luz sobre Juan Carlos I y Laurence Debray

La expectación es máxima y, aunque hasta ahora se había mantenido cierta discreción sobre el tema, finalmente ha salido a la luz una de las noticias más sorprendentes del año. Juan Carlos I se llevará más dinero que Laurence Debray en la publicación de sus memorias, a pesar de haberlas escrito ella.

Juan Carlos I las sacará de la mano de la biógrafa Laurence Debray. Quien ha sido su colaboradora directa en la redacción de este esperado volumen que ya ha sido calificado como uno de los lanzamientos editoriales más relevantes de los últimos tiempos.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Bajo el título Reconciliación, el libro recoge por primera vez la versión personal del rey emérito sobre su vida y su largo reinado. Que abarcó casi cuatro décadas de historia reciente de España.

Pilar Eyre saca a la luz una noticia inesperada sobre Juan Carlos I y Laurence Debray

"Queridos libreros y lectores franceses, me emociona presentaros mis memorias, escritas en francés. Aquí está la historia de mi vida, con toda sinceridad. Juan Carlos I", se anunció hace unos meses en un comunicado que ya daba pistas sobre el tono íntimo del texto.

El volumen incluirá dos cuadernos con fotografías inéditas, material nunca antes visto por el público, y revelará momentos clave del reinado de Juan Carlos I. Así como su retiro en Abu Dabi tras su abdicación en 2014 y su marcha definitiva de España en 2020, en medio de una presión mediática y judicial.

| YouTube, Pilar Eyre

Pero lo que más ha llamado la atención en los últimos días es la cifra que podría haber cobrado el emérito por contar su historia. La periodista Pilar Eyre ha estimado en el programa TardeAR que Juan Carlos I habría recibido una cifra cercana a los 5 millones de euros por estas memorias. “Nadie va a discutirle una cantidad a la baja al rey, el dinero que pida la persona que le haya representado a él y a la autora, eso no se discute”.

Juan Carlos I cobrará más que Laurence Debray por sus memorias

Además, la colaboradora ha desmentido categóricamente los rumores de una supuesta serie de Netflix sobre el rey. “Nunca ha existido ese proyecto”, ha afirmado con rotundidad.

A falta de semanas para su lanzamiento, y con la incógnita aún sobre si Juan Carlos acudirá a la presentación pública. Lo que está claro es que estas memorias prometen dar mucho de qué hablar. Y no solo por lo que cuentan, sino también por lo que representan.