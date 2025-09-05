Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona de cabell curt i castany amb expressió de sorpresa, vestida amb un vestit rosa i un collaret daurat al costat d’un gran signe d’exclamació vermell
Ningú no esperava l’èxit que ha viscut Sonsoles Ónega a ‘Y ahora Sonsoles’ | Antena 3, xcatalunya.cat
Gent

L’estrany succés que ha fet que Sonsoles Ónega tingui por a ‘Y ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega ha passat por a ‘Y ahora Sonsoles’ per un estrany succés que ha sorprès al plató

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Sonsoles Ónega ha protagonitzat avui un moment insòlit al seu programa Y ahora Sonsoles. La presentadora ha viscut un ensurt inesperat en ple directe que ha deixat l'audiència completament sense paraules. Sonsoles Ónega s'ha endut un ensurt per un succés que no esperava.

Tot ha passat quan Sonsoles Ónega s'ha dirigit, com cada tarda, cap a la taula d'actualitat. Els seus col·laboradors l'esperaven, preparats per abordar els temes del dia.

Un plató de televisió amb quatre persones assegudes en un programa anomenat Y ahora Sonsoles, amb un fons de colors càlids i una taula blanca moderna.
Sonsoles Ónega ha sentit un soroll estrany a la taula d'actualitat | Antena 3

Tanmateix, en arribar a la taula, ha passat una cosa totalment fora del comú. De sobte, ha sonat una alarma al plató. El so ha estat tan inesperat que ha fet que Sonsoles Ónega s'espantés visiblement.

Sonsoles Ónega s'ha endut un ensurt en ple directe de Y ahora Sonsoles

“Què ha estat això?”, ha preguntat en veu alta, visiblement alterada. Ningú al plató ha sabut respondre amb certesa. L'alarma ha sonat durant uns segons, però ha estat suficient per alterar el ritme habitual del programa.

Sonsoles Ónega ha intentat mantenir la calma, tot i que no ha amagat el seu desconcert. “No haurà estat una d'aquestes alarmes d'emergència? És la segona vegada que se senten veus al plató”, ha assenyalat amb una certa preocupació. Les seves paraules han deixat els col·laboradors encara més intrigats.

Presentadora de televisió amb cabell curt i castany portant un top rosa i un collaret daurat davant d’un fons vermell amb lletres blanques
Sonsoles Ónega no s'esperava les paraules dels seus col·laboradors | Antena 3

Un d'ells ha intentat rebaixar la tensió amb humor, però la resposta ha estat encara més inquietant. “Potser és un esperit”, ha comentat mig en broma, mig seriosament. La frase ha provocat la reacció immediata de Sonsoles Ónega, que ha confessat: “No diguis res, quina por”.

Sonsoles Ónega ha viscut moments tensos a Y ahora Sonsoles

La tensió al plató ha estat evident. Tot i que ha intentat reconduir la situació, Sonsoles no ha pogut evitar mostrar la seva inquietud. “Ara deixarem les presències de més enllà i ens centrarem en les de més aquí”, ha dit, intentant tancar el moment incòmode.

Dona de cabell curt i castany amb vestit rosa i collaret daurat parlant en un programa de televisió amb un fons de lletres grans desenfocades.
Sonsoles Ónega ha seguit l’actualitat | Antena 3

Al llarg de l'emissió, la presentadora ha reprès el ritme habitual del programa. Tanmateix, els espectadors han comentat a les xarxes socials com d'insòlit ha estat el succés. Alguns han recordat que no és la primera vegada que passen coses estranyes al plató.

Aquest misteriós episodi ha generat tot tipus de teories entre els seguidors del programa. El cert és que Sonsoles Ónega ha passat un ensurt real i, tot i que ha intentat prendre-s'ho amb humor, ha deixat clar que el moment no ha estat gens agradable per a ella. El plató de Y ahora Sonsoles mai havia estat escenari d'un moment tan inquietant.

➡️ Gent