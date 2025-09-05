L’estrany succés que ha fet que Sonsoles Ónega tingui por a ‘Y ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega ha protagonitzat avui un moment insòlit al seu programa Y ahora Sonsoles. La presentadora ha viscut un ensurt inesperat en ple directe que ha deixat l'audiència completament sense paraules. Sonsoles Ónega s'ha endut un ensurt per un succés que no esperava.
Tot ha passat quan Sonsoles Ónega s'ha dirigit, com cada tarda, cap a la taula d'actualitat. Els seus col·laboradors l'esperaven, preparats per abordar els temes del dia.
Tanmateix, en arribar a la taula, ha passat una cosa totalment fora del comú. De sobte, ha sonat una alarma al plató. El so ha estat tan inesperat que ha fet que Sonsoles Ónega s'espantés visiblement.
Sonsoles Ónega s'ha endut un ensurt en ple directe de Y ahora Sonsoles
“Què ha estat això?”, ha preguntat en veu alta, visiblement alterada. Ningú al plató ha sabut respondre amb certesa. L'alarma ha sonat durant uns segons, però ha estat suficient per alterar el ritme habitual del programa.
Sonsoles Ónega ha intentat mantenir la calma, tot i que no ha amagat el seu desconcert. “No haurà estat una d'aquestes alarmes d'emergència? És la segona vegada que se senten veus al plató”, ha assenyalat amb una certa preocupació. Les seves paraules han deixat els col·laboradors encara més intrigats.
Un d'ells ha intentat rebaixar la tensió amb humor, però la resposta ha estat encara més inquietant. “Potser és un esperit”, ha comentat mig en broma, mig seriosament. La frase ha provocat la reacció immediata de Sonsoles Ónega, que ha confessat: “No diguis res, quina por”.
Sonsoles Ónega ha viscut moments tensos a Y ahora Sonsoles
La tensió al plató ha estat evident. Tot i que ha intentat reconduir la situació, Sonsoles no ha pogut evitar mostrar la seva inquietud. “Ara deixarem les presències de més enllà i ens centrarem en les de més aquí”, ha dit, intentant tancar el moment incòmode.
Al llarg de l'emissió, la presentadora ha reprès el ritme habitual del programa. Tanmateix, els espectadors han comentat a les xarxes socials com d'insòlit ha estat el succés. Alguns han recordat que no és la primera vegada que passen coses estranyes al plató.
Aquest misteriós episodi ha generat tot tipus de teories entre els seguidors del programa. El cert és que Sonsoles Ónega ha passat un ensurt real i, tot i que ha intentat prendre-s'ho amb humor, ha deixat clar que el moment no ha estat gens agradable per a ella. El plató de Y ahora Sonsoles mai havia estat escenari d'un moment tan inquietant.