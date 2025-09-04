Ali Albelooshi, l'últim metge que ha tractat el rei Joan Carles, ha trencat el seu silenci per admetre una realitat. Des d'Abu Dhabi arriba una imatge inusual d'Ali amb la seva bata blava, posant al costat d'un Joan Carles de bon aspecte. Davant d'això, Albelooshi ha compartit l'única veritat sobre com ha estat tractar el pare de Felip VI.
El doctor és un professional de la cirurgia robòtica i la seva clínica, prestigiosa i exclusiva, ha acollit el rei Joan Carles en les seves revisions mèdiques. La relació professional entre ells és clara i Ali és qui s'està centrant en la salut de l'exsoberà.
El metge Ali Albelooshi desvela la realitat del rei Joan Carles
Feia almenys cinc anys que la privacitat envoltava la vida del rei Joan Carles als Emirats Àrabs Units. La seguretat és tan estricta que sortir a sopar o passejar gairebé no deixa oportunitat de captar imatges. Per això, la seva imatge al costat del metge Ali Albelooshi ha aixecat tanta expectació.
Sobretot, perquè a aquesta imatge l'ha acompanyada unes declaracions del doctor sobre com ha estat tractar amb Joan Carles. “Vaig tenir l'honor i el plaer de conèixer l'antic rei d'Espanya, Sa Majestat Joan Carles, a la meva clínica d'Abu Dhabi”, explica Ali. Albelooshi aprofita per desvelar amb aquestes paraules l'única realitat de l'emèrit i qui és la persona que l'està tractant als Emirats.
El rei Joan Carles s'ha posat en mans d'aquest doctor l'especialitat del qual és la cirurgia robòtica. A més, és metge ortopèdic especialitzat en artroplàstia de maluc i genoll, precisament els mals que afecten l'emèrit.
Es coneixen des de fa anys, ja que Ali Albelooshi és el mateix professional que atén Joan Carles des de fa temps, a la clínica Orthocure. El doctor no només és un professional rellevant a la regió, sinó que lidera avenços com les cirurgies robòtiques en reemplaçaments articulars.
Per l'experiència que el precedeix, el pare de Felip confia en ell i acudeix amb assiduïtat a les seves revisions mèdiques. A la foto que ha compartit el metge, el rei Joan Carles està assegut, relaxat, amb una jaqueta blava de lli i camisa blanca. El seu somriure transmet alleujament i confiança, clares mostres de com de ben atès se sent.
Els altres metges lluny d'Ali Albelooshi en qui confia el rei Joan Carles
Des de la clínica d'Ali Albelooshi, s'ha explicat que aquesta revisió mèdica és de caràcter rutinari. El rei Joan Carles arrossega des de 2012 problemes articulars, seqüela de la caiguda a Botswana que va canviar la seva vida.
En aquell instant, nombrosos especialistes han estat pendents de la salut de l'emèrit. Va ser a Espanya on, primerament, se li van col·locar les dues pròtesis de maluc. Posteriorment, després del seu exili, Joan Carles ha passat per altres clíniques d'acord amb un empitjorament en les seves articulacions.
Així les coses, va passar una temporada a Suïssa on va rebre infiltracions per millorar la seva mobilitat. També aprofita les seves visites a Espanya per viatjar a Vitòria i visitar el doctor Eduardo Anitua i Mikel Sánchez, experts en traumatologia.
A Abu Dhabi, en canvi, és Albelooshi qui més pendent està del rei Joan Carles, atès que resideix de manera habitual als Emirats. El vincle entre Albelooshi i el rei emèrit ve d'aquesta necessitat física que ha acabat generant una relació de confiança.
Sobretot després que arribessin rumors sobre un clar empitjorament en la salut de Joan Carles. Als 87 anys, la seva mobilitat s'ha vist clarament reduïda fins al punt d'adaptar la seva llar a les seves noves necessitats. Les seves visites a Espanya també s'han vist reduïdes respecte a l'any passat, cosa que ha augmentat la preocupació.
No obstant això, gràcies a la instantània del doctor Ali, es confirma que el rei Joan Carles gaudeix de bon aspecte i està en bones mans.