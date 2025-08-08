Ni Marivent ni Marbella: Letícia i les seves filles proposen aquestes ciutats per passar les vacances d'estiu

La imatge dels monarques i les seves filles posant a les portes del Palau de Marivent és una estampa tan tradicional com les aigües cristal·lines de l’illa. Tanmateix, darrere dels somriures i les posades oficials, es lliura des de fa anys una batalla silenciosa que podria canviar per sempre el destí estiuenc dels Borbón-Ortiz. Una batalla que, fins ara, la reina Letícia lliurava en solitari, però en la qual ha trobat dues aliades inesperades i d’un pes inqüestionable: les seves pròpies filles.
La paciència sembla haver arribat al seu final. El que abans era una simple preferència personal de la reina Letícia, ara s’ha convertit en una petició familiar. L’estiu mallorquí, amb la seva agenda encotillada i les seves sortides mesurades, ja no il·lusiona una princesa Leonor i una infanta Sofia que, amb 19 i 18 anys respectivament, anhelen plans més d’acord amb la seva edat i menys amb les obligacions institucionals.
El final de la paciència: Leonor i Sofia s’uneixen a la seva mare
La tensió a l’ambient durant les últimes aparicions a Palma no ha passat desapercebuda per a ningú. Mentre el rei Felip VI gaudeix de les regates, un pla que el connecta amb els seus amics i les seves passions, la reina Letícia mostra un rictus que oscil·la entre la professionalitat i una impaciència gairebé continguda. Aquest malestar, que molts atribuïen en exclusiva a la reina, sembla haver-se encomanat a les seves filles.
Segons revela la periodista Pilar Eyre a la revista Lecturas, la princesa d’Astúries i la infanta Sofia estan "avorrides" de Mallorca. Les sortides culturals, com la recent visita a una exposició de Miró, encara que necessàries, no omplen les expectatives de dues joves que veuen com els seus estius es redueixen a romandre "enclaustrades a Marivent".
No tenen un grup d’amics a l’illa ni aficions marineres, cosa que converteix l’estada en un compromís més que en un veritable descans. És aquest front comú el que ha posat el rei Felip en una posició difícil: ja no és només la seva dona, sinó tota la seva família la que demana un canvi d’aires.
Santander o Galícia: Les alternatives sobre la taula
Davant d’aquest panorama, la reina i les seves filles han posat sobre la taula dues destinacions alternatives per a les vacances oficials, ambdues al nord d’Espanya. La primera opció, i potser la més viable, seria Santander.
La capital càntabra no és aliena a la reialesa; l’històric Palau de la Magdalena va ser residència d’estiu d’Alfons XIII i Victoria Eugènia, cosa que permetria a Felip VI mantenir un cert vincle amb la tradició monàrquica que tant valora. Seria un gest al passat, però en un entorn completament nou per a la seva família.
La segona alternativa que es planteja és Galícia. Tanmateix, aquesta opció presenta un obstacle considerable i amb nom propi: Don Juan Carlos (com li agrada que l'anomenin). La presència constant del rei emèrit a Sanxenxo durant els estius faria la situació insostenible per a la reina Letícia, que ha dedicat el seu regnat a marcar una clara distància amb l’etapa anterior de la monarquia. La coincidència geogràfica seria, sense cap mena de dubte, un focus de tensió mediàtica que a la Zarzuela prefereixen evitar costi el que costi.
Marivent: Més que un palau, un símbol de conflicte
Per entendre l’aversió de Letícia a Marivent cal anar més enllà d’un simple avorriment. El palau mallorquí està intrínsecament lligat a la figura del seu sogre, Joan Carles I. Va ser l’escenari dels seus estius daurats, però també el teló de fons d’una vida de luxes i amistats controvertides, com la que mantenia amb Marta Gayà.
Trencar amb Mallorca és, per a Letícia, trencar simbòlicament amb aquesta herència. La seva decisió de no viure al Palau de la Zarzuela, sinó al Pavelló del Príncep, respon a aquesta mateixa lògica: crear un espai propi per al seu regnat.
No seria el final dels problemes
Tot i aquesta aliança de Letícia amb les seves filles, no significa que hagin desaparegut els problemes entre elles. L’ansietat de control de la reina espanyola està provocant conflicte amb Leonor i Sofia. Aquests dies a Marivent s’ha pogut veure en diverses ocasions. D’una banda, per les sortides nocturnes i de l’altra per la vestimenta. Letícia vol controlar l’outfit de les seves filles i són moltes les crítiques. Els experts - i elles mateixes - consideren que no van d’acord amb la seva edat.