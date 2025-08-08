Ni Marivent ni Marbella: Letizia y sus hijas proponen estas ciudades para veranear

La imagen de los monarcas y sus hijas posando a las puertas del Palacio de Marivent es una estampa tan tradicional como las aguas cristalinas de la isla. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los posados oficiales, se libra desde hace años una batalla silenciosa que podría cambiar para siempre el destino estival de los Borbón y Ortiz. Una batalla que, hasta ahora, la Reina Letizia libraba en solitario, pero en la que ha encontrado a dos aliadas inesperadas y de un peso incuestionable: sus propias hijas.

La paciencia parece haber llegado a su fin. Lo que antes era una simple preferencia personal de Doña Letizia, ahora se ha convertido en una petición familiar. El verano mallorquín, con su agenda encorsetada y sus salidas medidas, ya no ilusiona a una Princesa Leonor y a una Infanta Sofía que, con 19 y 18 años respectivamente, anhelan planes más acordes a su edad y menos a las obligaciones institucionales.

El fin de la paciencia: Leonor y Sofía se unen a su madre

La tensión en el ambiente durante las últimas apariciones en Palma no ha pasado desapercibida para nadie. Mientras el Rey Felipe VI disfruta de las regatas, un plan que le conecta con sus amigos y sus pasiones, la Reina Letizia muestra un rictus que oscila entre la profesionalidad y una impaciencia apenas contenida. Este malestar, que muchos atribuían en exclusiva a la Reina, parece haberse contagiado a sus hijas.

| Casa Real

Según desvela la periodista Pilar Eyre en la revista Lecturas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía están "aburridas" de Mallorca. Las salidas culturales, como la reciente visita a una exposición de Miró, aunque necesarias, no llenan las expectativas de dos jóvenes que ven cómo sus veranos se reducen a permanecer "enclaustradas en Marivent".

No tienen un grupo de amigos en la isla ni aficiones marineras, lo que convierte la estancia en un compromiso más que en un verdadero descanso. Es este frente común el que ha puesto al Rey Felipe en una posición difícil: ya no es solo su mujer, sino toda su familia la que pide un cambio de aires.

Santander o Galicia: Las alternativas sobre la mesa

Ante este panorama, la Reina y sus hijas han puesto sobre la mesa dos destinos alternativos para las vacaciones oficiales, ambos en el norte de España. La primera opción, y quizás la más viable, sería Santander.

| Casa Real, XCatalunya, WEBTECHOPS LLP

La capital cántabra no es ajena a la realeza; el histórico Palacio de la Magdalena fue residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, lo que permitiría a Felipe VI mantener un cierto vínculo con la tradición monárquica que tanto valora. Sería un guiño al pasado, pero en un entorno completamente nuevo para su familia.

La segunda alternativa que se baraja es Galicia. Sin embargo, esta opción presenta un obstáculo considerable y con nombre propio: Don Juan Carlos. La presencia constante del rey emérito en Sanxenxo durante los veranos haría la situación insostenible para la Reina Letizia, quien ha dedicado su reinado a marcar una clara distancia con la etapa anterior de la monarquía. La coincidencia geográfica sería, a todas luces, un foco de tensión mediática que en Zarzuela prefieren evitar a toda costa.

Marivent: Más que un palacio, un símbolo de conflicto

Para entender la aversión de Letizia a Marivent hay que ir más allá de un simple aburrimiento. El palacio mallorquín está intrínsecamente ligado a la figura de su suegro, Juan Carlos I. Fue el escenario de sus veranos dorados, pero también el telón de fondo de una vida de lujos y amistades controvertidas, como la que mantenía con Marta Gayá.

| @CasaReal, XCatalunya

Romper con Mallorca es, para Letizia, romper simbólicamente con esa herencia. Su decisión de no vivir en el Palacio de la Zarzuela, sino en el Pabellón del Príncipe, responde a esa misma lógica: crear un espacio propio para su reinado.

No sería el fin de los problemas

Pese a esta alianza de Letizia con sus hijas, no significa que hayan desaparecido los problemas entre ellas. El ansia de control de la Reina española está provocando conflicto con Leonor y Sofía. Estos días en Marivent se ha podido ver en varias ocasiones. Por una parte, por las salidas nocturnas y de la otra por la vestimenta. Letizia quiere controlar el outfit de sus hijas y son muchas las críticas. Los expertos - y ellas mismas - consideran que no van acorde a su edad.