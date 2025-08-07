Laura Pamplona trenca el seu silenci i parla de l'estat de José Luis Gil: 'És...'

L'emoció es palpava al plató de Y ahora Sonsoles quan Laura Pamplona va entrar al plató. Amb aquell to pausat que barreja nostàlgia i respecte, va començar a recordar una època que va marcar la seva vida. Tot i això, no va ser la ficció el que va acaparar totes les mirades, sinó una frase carregada d'humanitat. “És molt trist que li passi això a un company.” Poques paraules que resumeixen dècades de records compartits i d'afecte genuí.
La recuperació de José Luis Gil desperta preocupació
La notícia va sorgir durant la seva entrevista al programa d'Antena 3. Allà, Pamplona va reflexionar amb sinceritat sobre la salut de José Luis Gil, a qui molts recorden com Juan Cuesta a Aquí no hay quien viva. Des d'aquell ictus cerebral que va patir el novembre de 2021, el seu procés de recuperació ha estat lent, però visible en petites llums d'esperança. Laura va admetre que no ha parlat directament amb ell, sinó que coneix la seva situació gràcies als “companys”.
Malgrat el temps transcorregut, segueix pendent de qualsevol novetat sobre la seva evolució, mostrant una empatia que ha emocionat els seguidors de la sèrie. La línia entre companyonia i amistat es va dibuixar de manera clara. “És molt trist… però el bo és que es va recuperant i que la vida continua”. A més, va subratllar la importància de mantenir viva la memòria dels moments compartits i el suport de l'equip en aquests temps delicats.
Irene Gil toca de peus a terra
La informació oficial més recent prové d'Irene Gil, filla de l'actor. Fa tot just unes setmanes, va desmentir amb fermesa rumors sobre un possible empitjorament o una nova hospitalització. Va aclarir que José Luis segueix a casa, envoltat de la seva família, en un estat estable, i va convidar a tenir prudència davant de notícies dramàtiques infundades.
En una altra ocasió, va assenyalar que tot i que existeixen crisis ocasionals —com possibles episodis epilèptics— la recuperació manté una línia d'estabilitat. “No tots els casos són iguals”, va expressar, destacant que cada camí cap a la recuperació és únic.
Rodatges maratonians que van deixar empremta
No va ser només el present el que van portar a col·lació els records de la Laura. Va recordar aquelles jornades interminables de rodatges com un autèntic concert de heavy metal. Des de les 7:30 h fins més enllà de les 22:00 h, amb guions escrits sobre la marxa i viatges nocturns.
Aquesta pressió, compartida amb companys tan estimats com José Luis, va deixar una empremta emocional profunda. També va forjar un vincle sòlid que transcendeix càmeres i bromes de plató
La història de José Luis Gil no és només la d'una malaltia, sinó també la del seu entorn. També l'han escrita companys que no l'obliden, una família que el protegeix i un públic que espera veure'l de nou davant la càmera. La Laura Pamplona ha estat càlida i la família segueix al capdavant de la seva cura amb discreció. Una història on l'afecte i la delicadesa guanyen a l'alarma