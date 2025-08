El rei Joan Carles (87 anys) rep la notícia: 4 milions d'euros, Hisenda ho sap

per Daniel H. Marín

El rei Joan Carles torna a ser protagonista per un assumpte econòmic de primer nivell. Aquesta vegada, la xifra que el col·loca al centre de la polèmica és de ni més ni menys que 4.000.000 €. Quantitat milionària que ell ha sabut reunir durant la seva estada a Abu Dhabi i de la qual Hisenda està perfectament al corrent.

És més, s'ha afirmat que el rei emèrit ha utilitzat aquests diners per saldar comptes pendents. Concretament, ha tornat als seus amics empresaris els diners que li van prestar per regularitzar la seva situació fiscal a Espanya. Un moviment que torna a posar el focus sobre les seves finances i que reobre el debat sobre les seves activitats econòmiques als Emirats Àrabs Units.

El rei Joan Carles aconsegueix una nova xifra milionària

El rei Joan Carles, que als seus 87 anys resideix a Abu Dhabi des de l'agost de 2020, ha aconseguit amassar 4.000.000 € en aquest temps. Segons la informació publicada a El Mundo, aquests diners provenen de diverses fonts.

D'una banda, de la venda de drets per a documentals sobre la seva vida. D'altra banda, de la seva participació en operacions d'intermediació comercial a la regió del Golf Pèrsic.

Fonts properes a l'emèrit han assegurat fins i tot que, encara que Hisenda pot tenir coneixement d'aquests ingressos, no són rastrejables per ella. La raó és senzilla: es tracta de rendes generades als Emirats Àrabs, on la fiscalitat és completament diferent.

Aquest nou episodi econòmic del rei Joan Carles no és el primer. Però la veritat és que ha tornat a generar interès al voltant de la seva figura.

El rei Joan Carles torna els diners als seus amics

El rei Joan Carles, amb aquesta quantitat, el que ha fet ha estat tornar als seus amics els diners que li van avançar fa uns anys. Diners que li van servir per poder pagar el deute que tenia amb Hisenda.

En aquest sentit, cal recordar que, el desembre de 2020, poc després de la seva arribada a Abu Dhabi, va fer un primer pagament a Hisenda de 678.393 €. Aquesta quantitat li va permetre evitar l'obertura d'una investigació penal per delicte fiscal. Però la història no va acabar aquí.

El febrer de 2021, el pare de Felip VI va presentar una segona regularització fiscal: va abonar prop de 4.400.000 € a la hisenda pública per saldar deutes pendents. Es tractava de deutes que havia contret arran dels 8.000.000 € que va rebre per vols realitzats en una companyia de jets privats.

Vols que fins al 2018 havia pagat la fundació Zagatka, que pertany al seu cosí Álvaro d'Orleans. Es tractava de desplaçaments realitzats a Amèrica del Nord, Orient Mitjà i Carib, fonamentalment.

Aquesta devolució del rei Joan Carles ha estat interpretada com un intent d'ell per tancar definitivament el capítol dels seus problemes fiscals. Encara que les autoritats espanyoles ja no investiguen l'exmonarca, el focus mediàtic segueix pendent de qualsevol moviment relacionat amb el seu patrimoni.

El que crida l'atenció és que, segons les mateixes fonts, aquesta operació s'ha realitzat sense que Hisenda pugui reclamar impostos sobre aquests 4.000.000 €. Com que són fons generats i utilitzats a l'estranger, l'Agència Tributària no tindria competència directa per exigir cap tribut.

Malgrat tot, la notícia torna a col·locar al centre del debat les activitats econòmiques del rei Joan Carles fora d'Espanya. La transparència de les seves finances i la manera en què continua generant ingressos a l'estranger són qüestions que continuen generant controvèrsia.