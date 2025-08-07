La infanta Sofia assenyala dues persones pel que va passar a la recepció de Marivent

La tradicional recepció al Palau de Marivent sempre genera una enorme expectació, però la d'aquest estiu passarà a la història per un motiu molt especial. Per primera vegada, la princesa Leonor i la infanta Sofia acompanyaven els Reis Felip i Letícia en aquest acte de gran importància social i polític, un debut que les convertí, sens dubte, en el centre de totes les mirades.
La seva arribada fou rebuda amb una calorosa ovació pels més de sis-cents convidats, però l'atenció ben aviat es desvià cap a un detall que no trigà a encendre el debat en mitjans i xarxes socials.
El que prometia ser una nit d'estrena i celebració es veié enterbolida per la controvèrsia que, una vegada més, envoltà els estilismes de les joves Borbó. L'opinió pública tornà a qüestionar per què les hereves no vesteixen d'acord amb la seva edat.
Uns looks que no convencen ningú
No és la primera vegada que els vestits de Leonor i Sofia generen un torrent de comentaris negatius. Tanmateix, en aquesta ocasió, les crítiques han estat especialment severes. Els experts i el públic van coincidir que els conjunts escollits per a la recepció de Marivent resultaven antiquats i poc afavoridors per a dues joves de la seva edat.
En lloc d'optar per la frescor i la modernitat que s'espera d'elles, les seves aparicions públiques semblen ancorades en un classicisme que molts consideren forçat i desfasat.
Els ulls acusadors no trigaren a posar-se sobre dues figures clau en la imatge de la Casa Reial: l'estilista de la reina i la mateixa reina Letícia. Fa temps que circula amb insistència el rumor que és l'equip de confiança de la monarca qui pren les regnes de l'armari de les seves filles.
Tanmateix, les veus més crítiques van un pas més enllà i suggereixen que és la mateixa Letícia qui prefereix que les seves filles mantinguin un perfil baix pel que fa a la moda, evitant així que puguin eclipsar-la en els actes oficials. Una estratègia que, si fos certa, estaria provocant un efecte contrari al desitjat, generant una polèmica innecessària.
Sofia fa un pas endavant, cansada de sentir-se disfressada
Qui sembla haver dit "prou" a aquesta situació és la infanta Sofia. Després de complir la majoria d'edat el passat mes d'abril, la filla menor dels Reis comença a ser plenament conscient del poder de la seva imatge i, segons fonts properes al palau, ja no està disposada a sentir-se disfressada.
Es comenta que el seu cansament ha provocat els primers enfrontaments seriosos, ja que ara comprèn les enrabiades que la seva germana Leonor ha manifestat en privat en més d'una ocasió pels vestits que l'obligaven a lluir. En aquest sentit, no només assenyala Letícia, sinó també l'estilista de la reina, qui hauria escollit el vestit segons les indicacions de la dona de Felip VI.
Periodistes especialitzades en la Casa Reial, com Maica Vasco, han posat paraules a aquest sentir generalitzat, mostrant la seva perplexitat davant eleccions tan poc encertades com la del vestit que lluí Sofia als Premis Princesa de Girona. "M'estic adonant que veia la Sofia molt trista, seriosa i arraconada. La porten fatalment vestida", comentava Vasco, afegint amb duresa que "ningú en el seu sa judici es posaria aquell vestit".
Aquesta creixent tensió destapa una esquerda en la fèrria imatge de control que projecta la Zarzuela. La infanta Sofia ja no és una nena i el seu desig de forjar una identitat pròpia, també a través de la moda, xoca frontalment amb la visió imposada des del palau. La pregunta que queda a l'aire és si aconseguirà imposar el seu criteri en futures aparicions o si aquesta batalla estilística es convertirà en un nou focus de conflicte dins de la Família Reial.