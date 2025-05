Les dues nebodes de Carles Porta i el seu èxit esportiu

per Mireia Puig

Carles Porta és una de les veus més reconegudes de la televisió i la ràdio catalanes. La seva famosa frase “intentarem posar llum a la foscor” ha calat en l’audiència gràcies a la seva impecable tasca en programes com Crims i documentals sobre casos que han sacsejat Catalunya.

Tanmateix, aquesta vegada, el periodista no ha estat notícia per un nou relat de crònica negra, sinó per una cosa molt més familiar i emotiva: l’èxit internacional de les seves nebodes. Amb una trajectòria professional impecable i una influència destacada en l’àmbit cultural i mediàtic de Catalunya, Carles Porta ha sabut sempre separar la seva faceta pública de la seva vida privada.

Però en les últimes hores, ha fet una excepció que ha emocionat centenars de seguidors: presumir de família, i amb raó. El periodista ha compartit a les xarxes socials una imatge amb la qual celebrava el campionat del món d’hoquei sobre patins aconseguit pel club del seu poble natal, un triomf que també és molt personal.

Una passió que ve de poble

Porta va néixer a Vila-sana, un petit municipi del Pla d’Urgell que, tot i la seva mida, acull una gran tradició esportiva, especialment en l’hoquei. Allà es troba el CP Vila-sana Coop. d’Ivars, un dels clubs més competitius de la disciplina, i que compta amb un grup de fidels seguidors coneguts com Utxa’s.

Aquest club ha aconseguit una gesta històrica en proclamar-se campió del món de clubs en el torneig disputat a l’Argentina, després de vèncer per 3-5 el CP Esneca Fraga. Una gesta esportiva que ha generat una onada d’orgull al municipi i, especialment, a la família Porta.

El motiu és doble: dues de les protagonistes d’aquesta victòria mundial són María i Victòria Porta, nebodes de Carles, jugadores clau a l’equip. Però això no és tot.

Una història de talent, família i esforç

El periodista, visiblement emocionat, va compartir una fotografia al seu compte d’Instagram on apareixien les seves dues nebodes, el seu cosí Jordi Graset i el seu germà Ramon Porta, qui, per sorpresa de molts, és ni més ni menys que el president del club CP Vila-sana. La imatge, acompanyada del missatge “Campiones del món.

Les noies de l’hoquei Vila-sana, les meves nebodes María i Victòria, el meu cosí Jordi Graset i el meu germà Ramon han guanyat el campionat del món de clubs a l’Argentina. Èxit excepcional, d’una trajectòria excepcional”, ràpidament es va fer viral. Porta no es va quedar aquí. Minuts abans, havia publicat un altre storie en què felicitava també el club per proclamar-se campió de Catalunya en les categories FEM 11 i FEM 15.

Novament, amb un enfocament familiar, va destacar l’Ares i la Clàudia, altres joves jugadores del club amb vincles personals. Més enllà de l’èxit esportiu, el que ha cridat l’atenció és com Carles Porta ha posat el focus en la importància dels vincles familiars, del treball en equip i dels valors del seu poble natal, un lloc del qual poques vegades parla públicament.

El periodista ha demostrat que el seu cognom no només brilla als platós o als llibres de crònica negra, sinó també sobre rodes, en una pista d’hoquei, i amb una victòria mundial al palmarès.

I el més important: un periodista que sap el que val el seu cognom

Durant anys, Carles Porta ha il·luminat els casos més foscos de la crònica criminal catalana. Però aquesta vegada ha il·luminat una cosa encara més valuosa: l’orgull familiar. Mentre altres titulars recents giren entorn del gendre de Tita Thyssen, o les decisions de les corresponsalies de TV3, Porta ha preferit brillar amb una història íntima i autèntica.

El detall final que molts desconeixien fins ara és que el club CP Vila-sana, flamant campió del món, està presidit pel seu propi germà, Ramon Porta, consolidant la família com una veritable dinastia local en l’esport i en el periodisme. Perquè de vegades, les millors històries no són als crims… sinó a casa.