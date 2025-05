'Com si fos ahir' del 29 de maig: L'estranya reacció del Toni Petit contra el Karim

El capítol de Com si fos ahir del dijous 29 de maig arriba amb retrobaments esperats, tensions latents i nous secrets que complicaran la convivència dels protagonistes.

Després d’uns dies d’incertesa i preocupació, finalment li donen l’alta a Toni Petit. El seu pare no pot amagar l’alegria de veure’l tornar a casa, i per fi sembla que la família podrà recuperar una certa normalitat. No obstant això, la felicitat pel retrobament queda enterbolida pel distanciament que es nota entre el Toni Petit i el Karim: tot i els esforços de la Naiara per acostar-los, tant el Toni petit com el seu pare es mostren freds i incòmodes amb el Karim.

La situació cada vegada és més complicada tenint en compte que el Karim és una víctima més de l’apunyalament i que l’únic culpable és l’autor dels fets. Aquesta situació manté viva la tensió familiar, fent evident que les ferides emocionals trigaran a tancar-se i que la reconciliació encara és lluny.

| TV3, Instagram

El Marcel demana perdó a la Vane

Mentrestant, al pis compartit, la Vane decideix desfer-se del maniquí que havia incomodat tant el Marcel, intentant així alleugerir la convivència. El Marcel, conscient de l’esforç de la Vane per facilitar-li les coses, es queda amb una sensació de culpabilitat, pensant que potser ha estat massa dur o exigent amb ella.

Aquesta sensació dura fins que el Marcel rep una nova informació —encara per descobrir— que podria canviar el seu punt de vista i fins i tot el seu estat d’ànim respecte a la convivència amb la Vane. L’Isern també s’hi posa pel mig i té molt clar que la Vane amaga alguna cosa. Diu que ho descobrirà. La situació promet, l’Isern sol tenir olfacte per aquestes coses.

| TV3, XCatalunya, DKDesignz

L'Eva i la Gina, a punt de ser descobertes

D’altra banda, a s’Agaró, la cosa es complica. Un veí es queixa d’una festa molt sorollosa a l’apartament que gestionen l’Eva i la Gina, posant-les en una situació compromesa. Quan el Jordi (Andrés Herrera) les interroga per saber què ha passat, tant l’Eva com la Gina han d’improvisar excuses per justificar el rebombori i evitar que es destapi la veritable causa dels problemes.

Diuen que el veí desvarieja i que és impossible que la festa fos a l’apartament. Però és evident que menteixen i que volen amagar al Jordi que estan llogant – i guanyant molts diners – llogant l’apartament a turistes.

| TV3, XCatalunya

Aquesta situació pot posar en risc la confiança del Jordi i fer aflorar conflictes latents sobre l’ús i la gestió de l’apartament, generant nous malentesos i tensions en el grup d’amics.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 29 de maig de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà trenta-quatre minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.