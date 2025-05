El possible retorn de Tomàs Molina

Després d'un any marcat per la seva presència a les llistes del Parlament Europeu, Tomàs Molina, un dels meteoròlegs més estimats de TV3, ha tornat a la pantalla, generant tanta expectació com debat.

Salt a la política europea

L'abril de 2024, Molina va sorprendre en anunciar la seva candidatura com a número dos d'Esquerra Republicana (ERC) per a les eleccions europees. El descens dels autonomistes va provocar que el meteoròleg no obtingués l'escó de manera immediata i es va acordar que ho faria a la segona meitat de la legislatura, a partir de 2027.

El seu retorn a la pantalla es va produir el desembre de 2024, quan va aparèixer al canal 3/24 i al programa "El suplement" de Catalunya Ràdio, coincidint amb les vacances de Nadal i la necessitat de cobrir baixes a l'equip. Posteriorment, es va incorporar al programa "Tot es mou", on comparteix espai amb Helena Garcia Melero, formant un tàndem molt valorat per l'audiència.

| ACN, TV3, XCatalunya

Dubtes de TV3: la imparcialitat en joc

El retorn de Molina a la pantalla no va estar exempt de controvèrsia. El comitè professional de TV3 va expressar la seva preocupació per la imatge d'imparcialitat de la cadena, considerant que la participació activa d'un presentador en política podria afectar la percepció de neutralitat dels mitjans públics.

Per la seva banda, Molina va defensar el seu retorn argumentant que la seva tasca com a meteoròleg no interfereix amb qüestions polítiques. "Soc un treballador i parlo del temps que farà, em costaria que algú m'argumentés que no puc dir que demà plourà", va declarar en una entrevista.

Des de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), es va aclarir que el seu retorn va ser puntual per cobrir necessitats específiques durant les vacances i que la seva funció a la pantalla no està relacionada amb continguts informatius o polítics.

| Instagram, XCatalunya

Retorn a TV3

El retorn de Molina a TV3 podria arribar més aviat que tard. De fet, amb el nou format d'informatius, en què canviarà radicalment el disseny, és probable que sigui el moment perfecte per al seu retorn. De fet, algunes fonts ho apunten d'aquesta manera.

Seria el retrobament de Molina amb el mitjà de comunicació que el va veure créixer personalment i professionalment. Un mitjà en què se l'estima i se'l valora. Igual que la seva audiència.