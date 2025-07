Màxima preocupació a la Zarzuela per la reina Sofia: canvi de plans

per Pol Nadal

L'absència inesperada de la reina Sofia a Mallorca aquest estiu ha generat inquietud entre qui segueix de prop la Família Reial. Tot i que cada any sol arribar abans que ningú al Palau de Marivent, en aquesta ocasió alguna cosa ha alterat aquest costum. Què està succeint realment?

Un estiu fora del que és habitual per a la reina Sofia

El primer que crida l'atenció és que encara no ha aparegut per Palma. Habitualment, l'emèrita arriba cap al 15 de juliol i es reuneix amb Felipe VI, la reina Letícia i les seves netes al palau d'estiu. Enguany, però, roman a Madrid, quelcom poc habitual en la seva agenda estiuenca.

Segons fonts directes explicades al programa de ràdio Es la mañana de Federico, l'absència es deu a la salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia. La reina Sofia ha decidit quedar-se a la Zarzuela per no deixar-la sola, plantejant així un possible canvi radical en les seves rutines d'estiu.

L'evolució del deteriorament d'Irene de Grècia i el seu impacte

Des de fa mesos, la princesa Irene afronta un empitjorament del seu estat de salut. La seva vulnerabilitat motriu l'ha portat a desplaçar-se en cadira de rodes i la seva salut cognitiva s'ha deteriorat progressivament, amb signes compatibles amb un deteriorament cognitiu avançat.

Aquest context ha portat la reina Sofia a qüestionar-se si havia de traslladar-se a Palma. Segons alguns mitjans, va avaluar fins i tot cancel·lar la seva estada a Marivent per dedicar-se a la cura d'Irene. Tot i això, ho va descartar atesa l'avançada edat de 86 anys.

Finalment, es va decidir seguir amb les vacances. Els fills de la reina (especialment les infantes Elena i Cristina) la van convèncer d'anar-hi, comprometent-se a visitar-la amb freqüència a la Zarzuela durant aquest temps.

Suport emocional: una amiga molt propera també afectada

No només la germana posa en escac les vacances de la reina: Tatiana Radziwill, íntima amiga i confident de Sofia, també travessa un moment delicat. La cosina de l'emèrita va patir un ictus fa uns mesos que ha deixat seqüeles en la seva mobilitat. Tot i que sol viatjar a Mallorca amb Sofia, enguany el seu estat ha augmentat la preocupació de la Reina.

Tatiana, que ha acompanyat Sofia en moments clau de la seva vida, roman en rehabilitació. La Reina ha mostrat una atenció especial per ella, reforçant la decisió de romandre a prop d'ambdues, Irene i Tatiana, en lloc de viatjar sola.

Què passarà aquest estiu?

Aquest estiu es perfila com un dels més complexos en l'àmbit emocional per a la reina Sofia. La coincidència de dues persones molt properes amb greus problemes de salut ha portat l'Emèrita a replantejar-se per primer cop en molts anys la seva tradició d'estiu a Mallorca.

La presència habitual de la reina Sofia a l'illa, compartint passejades amb les seves netes, compres i sopars familiars, ha donat pas a un període de retirada més introspectiva i acurada. A 86 anys, la reina afronta un moment vital difícil, però amb el suport discret dels seus fills i del seu entorn més proper.