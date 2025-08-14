Logo xcatalunya.cat
Gent

Passarà avui: Rocío Suárez de Puga sabrà com evitar la venjança a ‘Valle Salvaje’

La protagonista de la sèrie d'època, interpretada per Puga, revelarà aquesta tarda als espectadors la seva arma secreta

per María Merino

El capítol d'avui de Valle Salvaje serà realment impactant. Fonamentalment, perquè l'Adriana, a qui dona vida Rocío Suárez de Puga, aconseguirà una cosa clau. Ni més ni menys que tindrà a les seves mans la manera d'evitar una venjança.

Sí, en concret, la de José Luis cap a Rafael. D'aquesta manera, ella podrà protegir i vetllar per l'home que estima.

Sabela Arán i José Manuel Seda vestits amb elegants vestits d’època posant a l’aire lliure en un entorn natural de Valle Salvaje
L'Adriana aconseguirà paralitzar les argúcies d'en José Luis | RTVE

Valle Salvaje sorprèn tothom amb l'assoliment de l'Adriana, a qui dona vida Rocío Suárez de Puga

L'enfado de José Luis és enorme des que la seva dona li va revelar que el seu fill Rafael i l'Adriana, l'esposa del seu primogènit, actualment mantenen una relació secreta. Aquest descobriment ha sacsejat els fonaments de la família. I és que el duc no només se sent traït, sinó que també hi veu una deshonra per al seu llinatge.

Amb el propòsit de venjar aquesta humiliació, ell ha ideat un pla per destrossar el seu fill. Tot sense imaginar que la seva nora, en assabentar-se'n, prendrà les regnes de la situació.

La jove Salcedo decidirà actuar per evitar que el seu estimat pagui les conseqüències de la fúria del seu pare. Ella, que sempre ha estat cautelosa i perspicaç, sap que no pot permetre que el seu sogre destrueixi la vida del noi.

Així, en l'episodi d'avui, l'Adriana obtindrà la informació crucial que la posarà en una posició de poder. Aquesta peça clau permetrà que ella aturi la venjança de José Luis i protegeixi en Rafael de la ira d'aquest.

El que semblarà una simple victòria per a la jove serà en realitat un gir inesperat en la història de Valle Salvaje. En el seu afany de venjar-se del seu fill, el duc no s'adonarà que aquest podria escapar de la seva trampa gràcies a l'astúcia d'ella.

És més, l'Adriana no només protegirà en Rafael, sinó que també aconseguirà deixar el duc entre l'espasa i la paret, posant en risc el seu propi destí. Aquesta jugada d'ella canviarà completament la dinàmica de la sèrie.

Primer pla de Rocío Suárez de Puga amb expressió seriosa i pentinat recollit, portant arracades elegants en un ambient interior antic.
L'Adriana aconseguirà posar fre a una situació plena d'odi | RTVE

La reacció d'Úrsula i les tensions familiars: més pilars del capítol d'avui de Valle Salvaje

Mentre la Salcedo es prepararà per fer aquest pas important, la situació dins la família es complicarà encara més aquesta tarda a Valle Salvaje. Així, per exemple, Úrsula, en descobrir que tant la Victòria com el duc coneixen l'idil·li entre l'Adriana i en Rafael, es quedarà completament desarmada.

Aquesta es veurà ara en una posició vulnerable en descobrir que els secrets que ha intentat utilitzar en benefici propi han sortit a la llum. Això podria desencadenar nous conflictes dins el clan Gálvez de Aguirre.

Pla curt de Cristina Abad amb els cabells recollits en un pentinat antic, porta un vestit rosa i arracades daurades, somriu lleument en un ambient interior desenfocat.
L'Úrsula rebrà un gran cop | RTVE

D'altra banda, en Rafael continuarà sense saber què té preparat José Luis per destruir-lo. El jove, atrapat entre l'amor i la traïció, no sabrà que la seva vida està a punt de fer un gir encara més dramàtic. Però l'Adriana s'encarregarà que això no passi.

Mentrestant, altres personatges com la Luisa i l'Alejo continuaran gaudint de la seva història d'amor, tot i que conscients que el pare d'ell podria interferir en la seva relació. La pressió per part del duc per separar-los afegirà una capa d'incertesa al seu romanç, que es veurà amenaçat.

Avui, Valle Salvaje viurà un capítol clau en què l'Adriana aconseguirà evitar que la venjança de José Luis caigui sobre en Rafael. Aquest gir inesperat no només canviarà el destí dels personatges principals, sinó que també marcarà un abans i un després en la trama.

