Una crítica subtil a un arròs desferma la guerra a ‘Joc de Cartes Estiu’

A la televisió, n'hi ha prou amb un comentari mil·limètric perquè s'encengui una taula. ‘Joc de Cartes Estiu’ ho va tornar a demostrar ahir a la nit, quan una discreta observació sobre un arròs va trencar la pau aparent.
El que va començar com una observació tècnica va derivar en retrets creuats. I va acabar decidint una nit marcada per l'orgull de cuina. La resta va ser pura televisió gastronòmica, amb ganivets dialèctics i nervis a flor de pell.
Així va esclatar la nit del Barcelonès
La segona entrega buscava el millor arròs del Barcelonès, amb tres parades ben diferents. El jurat itinerant va passar per Maysi a Barcelona, Espai Versàtil a Badalona i Barraca a la Barceloneta. Després d'una decepció inicial a Maysi, un membre d'Espai Versàtil va esclatar a Barraca amb una frase que va glaçar la sala. “No us canseu d'anar així per la vida?”, va llançar davant les càmeres, visiblement tip.
Maysi va defensar la inspiració balear amb plats mariners i un arròs de llamàntol. Espai Versàtil va presumir de carta extensa, amb fins a dotze arrossos i combinacions atrevides a Badalona. Barraca va jugar a clàssic de platja, amb negre, marinera i un melós que va seduir en Marc. El punt de cocció i el socarrat van obrir la bretxa, entre mirades i silencis significatius.
La frase que va marcar el capítol
Va parlar d'una actitud “sofridora i destructiva” durant tota la jornada i finalment el veredicte es va inclinar cap a Barraca, impulsat per una gran puntuació del mateix Marc Ribas. La cadena havia advertit d'un capítol “intensíssim” i amb aliances, cosa que es va complir amb escreix. A X, el compte oficial de 3Cat va escalfar motors amb avenços, horaris i una promesa de tensió.
En el veredicte, el concursant va reiterar la crítica a Maysi per la seva estratègia de desgast. Ribas, fidel al seu rol, va mantenir el pols amb ironia i puntuacions decisives en la suma final. Des de la prèvia, El Món havia avançat un capítol tens, amb aliances i marro del bo. Tampoc no van faltar al·lusions al fair play culinari, exigit per un jurat que no perdona.
‘Joc de Cartes Estiu’ continua funcionant a l'agost
El retorn estival es va estrenar el 6 d'agost amb xifres que avalen el fenomen a Catalunya. La primera entrega va signar un 20,7 % de quota i 275.000 espectadors, líder indiscutible de l'entreteniment. La ruta d'estiu passarà pel Vallès, Maresme, Costa Brava i Barcelona, segons va avançar la cadena. La temporada incorpora cinc episodis temàtics i un especial amb els millors moments de l'estiu.
A la plataforma, el capítol figura com T9xC2, disponible per a revisió de jugades i cites creuades. De tota manera, més enllà de l'espurna verbal, l'episodi deixa clar que l'arròs exigeix precisió i fair play a parts iguals. Barraca es va endur la nit; Maysi i Espai Versàtil van aprendre que cada matís pesa a la televisió.