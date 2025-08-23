Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Primer pla de Pablo Urdangarin amb expressió seriosa al costat d’una bandera d’Espanya onejant i un emoji de sorpresa sobre una ciutat
Sorpresa a Espanya pel que s'ha descobert sobre Pablo Urdangarin | Europa Press, xcatalunya.cat, Mikhail Nilov de Pexels
Gent

Mitja Espanya, sense paraules en destapar-se el passat desconegut de Pablo Urdangarin

Una part d'Espanya ha quedat sense paraules amb el que ha sortit a la llum sobre el passat de Pablo Urdangarin

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Mitja Espanya s'ha quedat sense paraules després que hagi sortit a la llum un episodi pràcticament desconegut de la infància de Pablo Urdangarin. Un record llunyà que avui pren una rellevància inesperada en entrellaçar-se amb l'escàndol que sacseja la monarquia noruega.

Res feia preveure en aquells moments el que acabaria sent la història. Marius Borg, el fill que la princesa Mette-Marit de Noruega va tenir amb la seva primera parella, s'enfronta ara a 32 delictes per acusacions d'agressions a diverses dones.

Primer pla de Marius Borg somrient
Marius Borg s'enfronta a 32 delictes | Europa Press

Un cop que fa trontollar no només l'estabilitat de la seva mare, sinó també el futur de la Corona noruega. Mai la Casa Reial havia estat tan qüestionada.

Pablo Urdangarin passava les seves vacances a Mallorca

Anys enrere, però, tot era diferent. El príncep hereu Haakon i Mette-Marit es deixaven veure per Europa amb el petit Marius. Feliços i en família, mostraven al món una imatge d'unió.

Haakon, en un gest que sorprenia molts, assumia el rol de segon pare del nen, a qui tractava com si fos el seu propi fill. Les vacances a Palma de Mallorca eren un dels moments més esperats. Allà, sota el sol de la Mediterrània, coincidien amb els fills de la infanta Cristina i d'Iñaki Urdangarin.

Primer pla de Pablo Urdangarin
Pablo Urdangarin passava la seva infància a Mallorca | Europa Press

Les platges idíl·liques de l'illa es van convertir en l'escenari d'una amistat inesperada. Pablo Urdangarin, tot i ser un nen, jugava a la sorra amb Marius Borg i els seus germans Juan i Miguel.

Iñaki Urdangarin, aleshores duc de Palma i figura encara molt respectada dins la Família Reial, s'encarregava d'acompanyar els seus fills, mentre Haakon feia el mateix amb Marius. En més d'una ocasió s'hi afegia Kyril de Bulgària, formant un curiós grup de pares i hereus que cuidaven els petits.

Ningú a Espanya esperava l'última hora sobre Pablo Urdangarin

Avui, aquelles imatges prenen un significat molt diferent. Marius Borg, aquell nen que compartia jocs d'estiu amb Pablo, és ara el protagonista d'un cas judicial que sacseja tot Noruega. I el fet que Pablo Urdangarin aparegui vinculat a la seva infància ha deixat perplexos molts.

Pablo Urdangarin amb samarreta grisa caminant a l’aire lliure al costat d’un mur de pedra i vegetació
Ningú esperava que Pablo Urdangarin conegués Marius Borg | Europa Press

Per a la Zarzuela eren altres temps. La unió familiar semblava indestructible i els somriures es multiplicaven davant les càmeres. Ningú podia imaginar que, anys després, tant Iñaki Urdangarin com Marius Borg serien protagonistes de titulars tan controvertits.

La notícia d'aquesta relació d'infància ha sorprès Espanya, on pocs sabien que Pablo Urdangarin havia coincidit amb el fill de Mette-Marit en aquells estius mallorquins. Ara, el paral·lelisme entre les dues famílies reials i el present convuls d'ambdues fa que mitja Espanya es quedi, literalment, sense paraules.

➡️ Gent