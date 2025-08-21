El polèmic motiu pel qual Makoke ha cancel·lat el seu casament amb Gonzalo a última hora

El pròxim 12 de setembre estava previst que Makoke passés per l'altar amb el seu xicot. La col·laboradora televisiva havia preparat cada detall amb il·lusió i tot semblava estar a punt per a una celebració íntima i especial. Tanmateix, la sorpresa ha estat majúscula i s'ha confirmat que el casament ha quedat cancel·lat.
La notícia s'ha donat a TardeAR i allà s'ha explicat que Makoke i Gonzalo han decidit suspendre el seu enllaç a només tres setmanes de la data assenyalada. Antonio Montero ha explicat al programa que “ella s'ha sentit incòmoda a Fiesta per la vida anterior de Gonzalo”. Unes paraules que han posat de relleu el veritable motiu de la decisió.
El cap de setmana passat, a Fiesta, va sortir a la llum una informació que ha canviat el rumb de la història. Aurelio Manzano, el 16 d'agost, ja va avançar una notícia delicada sobre Gonzalo.
Ningú esperava el motiu pel qual Makoke ha cancel·lat el seu enllaç
El tertulià va assegurar en directe: “És una informació molt delicada. Té a veure amb el teu futur marit perquè hi ha dues coses, però sobretot una que no t'agradarà. El teu noi, almenys una nit, ha estat en un calabós”.
En aquell moment, Makoke va reaccionar amb calma, va defensar la seva parella i va voler mostrar seguretat i confiança en Gonzalo. Makoke fins i tot ha reconegut que ja coneixia aquest episodi de la seva vida però amb el pas dels dies tot ha canviat. La pressió mediàtica ha crescut i la incomoditat s'ha fet evident.
La informació ha recordat que Gonzalo va ser detingut fa uns mesos i va passar una nit a presó després de ser denunciat per una de les seves exparelles. Va ser posat a disposició d'un jutjat de violència de gènere. Un episodi que no era desconegut per Makoke, però que, en fer-se públic, ha acabat per alterar els plans de futur.
Makoke era coneixedora del passat de la seva parella
La decisió final s'ha pres a última hora i el casament ja no se celebrarà. La col·laboradora ha posat fre a un projecte de vida que semblava ferm. El gir ha estat inesperat i l'enllaç que s'havia de celebrar al setembre ha quedat a l'aire.
Makoke ha passat de la defensa a la cancel·lació i el que semblava una unió segura s'ha convertit en un final abrupte abans de començar el seu enllaç. La pressió mediàtica, el passat de Gonzalo i l'exposició pública han fet impossible continuar. La història d'amor ha quedat marcada per un episodi judicial que ho ha canviat tot.