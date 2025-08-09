Misteri a Noruega: la princesa Mette-Marit ho intenta ocultar, però ja hi ha pistes

Oslo viu un estiu inusualment convuls. I tot apunta que la calma habitual de la Casa Reial de Noruega s'ha vist alterada per una sèrie d'esdeveniments que alimenten tant la preocupació com l'especulació. Encara que la darrera protagonista ha estat Mette-Marit, qui ha intentat ocultar la veritat sobre el seu parador els darrers dies.
Quan es compleix un any des de la primera detenció de Marius Borg, fill de la princesa Mette-Marit, la situació, lluny d'apaivagar-se, ha adquirit noves capes de complexitat. Qui durant anys va ser considerat com el gran flagell de la monarquia noruega torna a ser protagonista, en un moment en què el país observa amb atenció cada moviment dels seus representants reials.
Al mes d'agost, la Fiscalia ha de prendre una decisió clau: imputar o no Marius Borg pels fets que se li atribueixen. Mentrestant, el jove ha optat per prendre distància, viatjant a l'estranger en companyia del seu padrastre, el príncep hereu Haakon, i del seu germà petit, el príncep Sverre Magnus. Tots tres han estat vistos recentment a Ribeira d’Ilhas, una coneguda platja portuguesa famosa entre els aficionats als esports aquàtics.
La família de Mette-Marit fa un viatge fora de Noruega
No és la primera vegada que trien aquest indret, ja que ja el van visitar el 2016. Aquesta vegada, però, una absència ha cridat poderosament l'atenció: la de Mette-Marit.
Tot i que aquest viatge ha estat estrictament privat i no figurava a l'agenda oficial de la família reial, la manca de la princesa no ha passat desapercebuda. La seva absència ha desfermat una allau de rumors als mitjans noruecs i a les xarxes socials.
En els darrers mesos, Mette-Marit ha incrementat la seva presència pública després d'una aturada que va tenir lloc al març, quan es va emetre un comunicat oficial informant que la seva malaltia, la fibrosi pulmonar crònica, havia progressat. “Necessita més descans”, deia la nota, advertint a més que podrien produir-se “canvis freqüents a la seva agenda oficial”.
Ningú a Noruega sap per què Mette-Marit no ha anat al viatge familiar
Ara, la seva absència en un moment tan sensible per a la família i, particularment, per al seu fill gran, alimenta les sospites. Tot i que no hi ha confirmació directa, tot indica que la princesa estaria prioritzant la seva salut i descansant a Noruega, evitant l'estrès dels viatges internacionals.
Malgrat això, des del palau es guarda un silenci absolut, i Mette-Marit continua sense pronunciar-se públicament al respecte.
El misteri creix, però les pistes comencen a encaixar: la princesa intenta mantenir en la intimitat les conseqüències de la seva malaltia. Però els indicis apunten clarament que el seu fràgil estat de salut és la veritable raó darrere de la seva absència.