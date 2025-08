Kate Middleton en xoc: El moviment que també perjudica Meghan Markle

Als passadissos del palau, on els silencis sovint criden més que les declaracions oficials, un nou terratrèmol sacseja els fonaments de la família Windsor. No es tracta d’un escàndol airejat a portades, sinó d’un gest subtil, gairebé imperceptible per al gran públic, però carregat d’un simbolisme devastador.

La notícia que Natasha Archer, la inseparable mà dreta de Kate Middleton, abandona el seu lloc ha caigut com una bomba al voltant dels Prínceps de Gal·les. Tanmateix, el veritable sotrac ha arribat a través de les xarxes socials, amb un moviment que apunta directament a l’altra banda de l’Atlàntic, deixant en evidència que la Guerra Freda entre els Gal·les i els Sussex està lluny d’acabar.

La fidel escudera que fa un pas al costat

Per entendre la magnitud d’aquesta pèrdua per a Kate, és crucial saber qui era Natasha Archer, coneguda afectuosament com a "Tash". Durant més de quinze anys, no només va ser l’assistent personal i estilista que va transformar la imatge de la Princesa de Gal·les, sinó també la seva confident, el seu suport logístic i, en molts sentits, la seva àncora enmig de les tempestes mediàtiques.

| YouTube, Africa Images, XCatalunya

Archer era la persona que esperava a peu de pista amb l’abric perfecte, la que coordinava agendes amb precisió mil·limètrica i la que, segons fonts properes, oferia una espatlla amiga en els moments de més pressió. La seva lleialtat era llegendària i la seva discreció, a prova de tabloides.

Per això, la seva decisió de deixar Kensington per fundar la seva pròpia consultoria ha generat una profunda commoció. No hi ha hagut comunicats oficials que expliquin els motius, només un respectuós "els millors desitjos" per part del Palau.

Aquesta absència d’explicacions ha obert la porta a tota mena d’interpretacions, però ha estat la mateixa Archer qui, amb un sol clic, ha desvetllat la narrativa subjacent de la seva marxa.

L’'unfollow' que val més que mil paraules

Poc després d’anunciar-se la seva sortida, Natasha Archer va canviar el seu perfil d’Instagram de privat a públic. Els observadors més perspicaços de la reialesa no van trigar a notar un detall revelador: havia deixat de seguir Meghan Markle i el compte de la marca d’estil de vida de la duquessa, As Ever.

| @meghan

No només això, també van desaparèixer de la seva llista de seguits diversos col·laboradors i amics íntims del cercle de Meghan, com el seu maquillador Daniel Martin.

Aquest gest, en el llenguatge no escrit de l’era digital, és una declaració d’intencions en tota regla. No és un acte impulsiu; és una presa de partit pública i calculada. Curiosament, Archer manté el seguiment a algunes excompanyes de Meghan a la sèrie Suits, com Abigail Spencer, cosa que afegeix una capa de complexitat al missatge.

No sembla ser un rebuig visceral a tot el que envolta Meghan, sinó un distanciament estratègic i una clara mostra de lleialtat cap a Kate Middleton. És la confirmació silenciosa que les línies de batalla dins la família segueixen clarament traçades.

| Divinity

Un nou cop per a la fràgil relació de les cunyades

La relació entre Kate i Meghan ha estat objecte d’escrutini durant anys, des dels infames desacords pel vestit de les dames d’honor fins a l’explosiva entrevista amb Oprah Winfrey. Tanmateix, que la divisió es manifesti ara a través d’una persona del cercle més íntim de Kate afegeix una nova i dolorosa dimensió al conflicte.

Per a la Princesa de Gal·les, perdre "Tash" suposa una reorganització forçada del seu equip i la recerca d’una nova persona de confiança, cosa que no es construeix d’un dia per l’altre. Genera una sensació de vulnerabilitat just quan la seva figura s’ha consolidat com un dels pilars de la monarquia.

Per a Meghan Markle, aquest "unfollow" és un altre desaire públic. Prové d’algú que, per la seva proximitat a Kate, representa l’opinió del cercle més estret dels Gal·les. És evident que la reconciliació entre els Windsor està més lluny que mai.