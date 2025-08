La premsa noruega enxampa Marius Borg, fill de Mette-Marit: aquesta vegada ha anat lluny

per Cristo Fernández

Nou terratrèmol a Noruega i una altra vegada de la mà de Marius Borg, de 28 anys. El fill de la princesa Mette-Marit ha tornat a ser notícia. En les últimes hores, han sortit a la llum unes imatges de Marius que han escandalitzat el país: ha viatjat a Portugal abusant així dels seus privilegis reials.

Les ha publicat el mitjà noruec Se og Hør i en elles, s'ha vist Marius baixant d'un avió a l'aeroport d'Oslo i no ha viatjat sol. L'han acompanyat el príncep hereu Haakon de Noruega i el seu fill Sverre Magnus.

Van aterrar el passat 27 de juliol i el vol era directe des de Lisboa. Han passat cinc dies de vacances privades a Portugal. Fins ara, ningú no havia sabut res del viatge i tot s'ha mantingut en secret.

Segons ha informat la premsa, podrien haver-se allotjat a prop d'Ericeira, concretament, a Ribeira d’Ilhas. Un enclavament costaner famós per les seves onades perfectes i pel seu ambient relaxat. La localització exacta no ha estat confirmada.

Aquest viatge no ha passat desapercebut perquè ha tingut lloc en un moment crític. Marius Borg està sent investigat per la policia noruega. Se li han atribuït 23 delictes.

Entre ells, tres càrrecs de violació. També se li han imputat comportaments sexuals ofensius. I violència domèstica.

Malgrat aquesta situació, Marius ha optat per escapar-se. Ha trobat ànim per prendre's unes vacances. Molts ho han considerat una provocació mentre d'altres, un senyal de la seva desconnexió de la realitat.

La Fiscalia noruega ha anunciat que aviat prendrà una decisió i els càrrecs oficials es donaran a conèixer en els pròxims dies. Per això, aquest viatge ha generat tant rebombori. Podria haver estat un intent de reconciliació familiar i un respir abans d'un possible procés judicial devastador.

També s'ha obert una altra polèmica: Marius ha fet servir el seu passaport internacional, un document que se li va concedir a la infància. Gràcies a ell, no ha hagut de passar per controls migratoris i això ha molestat molts ciutadans. Ho han vist com un abús de privilegis.

Una cosa ha quedat clara: Marius Borg ha arribat lluny. Ha canviat de país enmig d'un escàndol judicial i ho ha fet juntament amb els membres més visibles de la Casa Reial. Noruega està en xoc i l'opinió pública ha reaccionat amb estupor: La tempesta mediàtica, de moment, no ha fet més que començar.