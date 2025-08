Sorpresa a la Casa Reial de Noruega: hi ha un nou amor i Mette-Marit ho ha descobert

per Angélica Oyarzún

La vida de Marius Borg, fill de Mette-Marit i Morten Borg, ha estat marcada per escàndols i situacions policials. Això ha fet que la seva història sigui seguida amb interès, sobretot pel seu parentiu amb la família reial de Noruega. Al llarg dels anys, la seva vida personal s'ha vist marcada per moments públics complicats, però també per intents de trobar privacitat.

Aquest estiu, Marius s'ha vist embolicat en un nou capítol i, aquesta vegada, lluny de processos judicials. Marius Borg, pel que sembla, aquest estiu ha trobat l'amor. Tot i la seva vida mediàtica, la relació ha estat descrita com a consolidada i discreta per fonts properes.

El romanç que arriba en un moment difícil per a Marius Borg

El vincle entre el fill de Mette-Marit i Andrea Shaw va començar fa diversos mesos, però només recentment ha sortit a la llum. La parella s'ha mostrat unida en diverses ocasions, fins i tot en destinacions exclusives com el Festival de Canes i el fiord d'Oslo. Andrea Shaw, la nova parella de Marius, és una amiga de la infància i és filla d'un amic proper del seu pare.

Aquest romanç arriba en un moment de transició per a Marius, que va afrontar problemes legals el 2024. Va ser imputat per violència domèstica, després d'una baralla amb la seva aleshores parella, Rebecca Helberg. Tot i que el cas continua pendent, la relació amb Andrea sembla ser un nou començament.

El suport familiar segueix ferm

Tot i els alts i baixos a la vida de Marius, la seva família, especialment la seva mare, la princesa Mette-Marit, ha mantingut el seu suport. El príncep Haakon també ha estat una figura clau a la seva vida, sempre buscant protegir el seu benestar.

Harald i Sonia, reis de Noruega, han estat un pilar fonamental per mantenir l'equilibri i la imatge de la família. En una recent declaració, el rei va reflexionar sobre els problemes de salut mental i violència, destacant la importància de tractar aquests temes amb discreció.

Marius, lluny de la vida institucional, continua sent part essencial del cercle familiar dels reis noruecs. Mentre la seva nova relació amb Andrea Shaw evoluciona, sembla trobar l'estabilitat emocional que li havia faltat.