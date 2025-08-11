El missatge de Yargil Medina, cap del restaurant visitat la reina Sofia: 'És una…'

La reina Sofia està vivint un estiu intens i ple d'activitats, en què no han faltat compromisos oficials, moments familiars i vivències emotives. A començament de la temporada estival, la mare del rei Felip VI viatjava a Galícia. En aquell viatge va conèixer la gerent del local on va anar a dinar i la jove ha confessat a les seves xarxes que l'emèrita: "És una dona elegant".
Sofia va viatjar per inaugurar el XXVIII Congrés dels Bancs d'Aliments, celebrat a l'Auditori Municipal d'Ourense. Un viatge oficial que la reina Sofia va saber aprofitar al màxim, combinant la seva agenda institucional amb experiències més personals que han deixat empremta en aquells que l'han acompanyada.
Poc després, la seva atenció se centrava en el delicat estat de salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia, a qui està molt unida i a qui ha cuidat de manera constant. Entre visites i cures, també va tenir ocasió de fer una escapada exprés a Mallorca, on es va reunir amb la Família Reial abans de tornar a estar al costat de la seva germana.
La reina Sofia destaca allà per on va
Tanmateix, un dels moments més comentats de la seva recent estada a Galícia va ser la vetllada que va gaudir al restaurant Casa Alberto, un reconegut establiment de cuina tradicional gallega. Allà, la reina Sofia va degustar alguns dels plats més emblemàtics de la casa i no va dubtar a fotografiar-se tant amb el xef com amb la gerent del local, Yargil Medina.
Precisament, Medina va voler immortalitzar el record d'aquella nit tan especial a les seves xarxes amb un missatge que ha emocionat tothom. "Vaig tenir l'immens honor d'atendre la reina Sofia, i no només va ser un privilegi professional… va ser una experiència profundament humana. Vam compartir somriures, alguna rialla espontània, i una proximitat que mai oblidaré", escrivia la gerent.
La gerent del local només té bones paraules per a la reina Sofia
Les seves paraules no es van aturar aquí. Amb gran afecte, va afegir: "La reina Sofia és tot el que es pot admirar: és una dona elegant, humil, amb un do de gents natural i una humanitat que emociona".
"Tenir l'oportunitat de conèixer-la, encara que sigui per unes hores, és comprendre per què és tan estimada i respectada per tothom. Em sento afortunada, agraïda i emocionada. Estimo la meva feina, i dies com aquest em recorden per què", va escriure la jove.
Un testimoni que reflecteix la proximitat i l'afecte que Sofia transmet allà on va. I que confirma, un cop més, l'afecte que desperta en tots aquells que tenen la sort de compartir un moment amb ella.