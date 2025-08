No pot més: La petició desesperada de la reina Sofia al seu fill Felip VI

La reina Sofia, amb l'enteresa que sempre l'ha caracteritzat, ha verbalitzat un desig que va més enllà del protocol i la tradició: la petició al seu fill, el rei Felip VI, perquè la deixi marxar. No es tracta d'un viatge estival o d'un retir temporal, sinó d'un retorn als orígens, a Grècia, l'únic lloc que sent veritablement com una llar i on la seva germana, la princesa Irene, anhela passar els seus últims dies.

Aquest anhel ha marcat un inici d'estiu atípic per a la Família Reial. La tradicional imatge de la reina Sofia al Palau de Marivent, inaugurant com cada any l'estiueig mallorquí, es va fer esperar, desfermant una onada d'especulacions.

La seva absència els primers dies, mentre el rei Felip, la reina Letícia i les seves filles ja es trobaven a l'illa, no era casual. Responia a una prioritat ineludible que ha alterat l'ordre de la seva vida: la cura de la seva germana.

La salut de la princesa Irene, el detonant d'una decisió vital

La princesa Irene de Grècia, la inseparable "tieta Pecu" per a la família, travessa un moment d'extrema fragilitat. Tot i que la Casa Reial manté un hermetisme absolut sobre els detalls, diverses fonts properes a palau confirmen un progressiu i delicat deteriorament de la seva salut, esmentant problemes d'índole cognitiva que la fan cada cop més dependent. És aquesta situació la que ha portat la reina Sofia a plantejar un canvi de vida definitiu.

Durant anys, ambdues germanes han estat un pilar mutu dins la Zarzuela. Irene ha estat la confident silenciosa de Sofia, la seva ombra lleial en els moments més convulsos de la monarquia. Irene fa molts anys que viu a Espanya. Sempre ha estat soltera, tot i que en el seu dia Jesús Aguirre s'hi va acostar. Aguirre, que després seria el segon marit de la Duquessa d'Alba, va ser calat ràpidament per Joan Carles I. El cunyat d'Irene de Grècia va actuar ràpidament per aturar l'intent de l'intel·lectual.

Ara, els papers s'han invertit. És Sofia qui no se separa d'Irene, moguda per una promesa fraternal: complir la seva voluntat de morir a la seva terra natal.

Aquesta petició, carregada d'un profund significat emocional, s'ha convertit en el centre de les converses amb el seu fill, el rei. Felip, segons apunten diverses cròniques, preferiria que la seva mare romangués a Madrid, on compta amb totes les cures i la seguretat que ofereix l'estructura de la Zarzuela.

Però per a l'emèrita, això ja no és una qüestió de logística, sinó d'humanitat i de saldar un deute amb les seves pròpies arrels i afectes.

Un estiu a Mallorca amb el cor a l'Egeu

Malgrat els intensos rumors sobre una plantada definitiva a Mallorca, finalment la reina Sofia va arribar a temps per a la recepció de dilluns. La seva arribada, tot i que tardana, li permetrà unir-se a la família i ser present a la tradicional recepció a les autoritats balears a Marivent. Aquest moviment s'interpreta com un gest de compromís amb la Corona i un intent de mantenir una aparença de normalitat.

Tanmateix, ningú dubta que la seva ment i el seu cor són en un altre lloc. Qui la coneix assegura que viu moments de profunda tristesa i preocupació. La recent pèrdua del seu germà Constantí i el delicat estat d'Irene han revifat en ella el sentiment de solitud i la necessitat de reconnectar amb el passat. Grècia no és només un destí, és el refugi de la seva memòria, el paisatge de la seva infància i el lloc on encara resideix l'essència de la seva família.