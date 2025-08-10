Carlo Costanzia, enxampat a l’aeroport de Madrid amb una acompanyant inesperada

Carlo Costanzia ha estat vist a l'aeroport de Madrid i no ha estat sol. Al seu costat, Alejandra Rubio i una acompanyant inesperada. L'escena ha sorprès tots els presents perquè ningú no esperava que la parella es portés al seu viatge familiar la mainadera del seu fill
Aquest és el primer estiu de la parella com a pares. Des que ha nascut el petit Carlo, no han parat, han fet plans, han recorregut destinacions i han aprofitat qualsevol ocasió per viatjar
Al juny, van volar a Itàlia i allà van celebrar l'aniversari del germà d'ell. Poc després, van assistir al casament de la seva amiga Patty Sánchez i també van gaudir d'uns dies en família amb Mar Flores a Eivissa. Van fer una escapada a Màlaga, cada viatge ha estat una nova oportunitat per compartir moments
Carlo Costanzia abandona Madrid per fer un viatge en família
Ara, han tornat a fer les maletes, un altre viatge, una altra sortida en família. Aquesta vegada, Carlo Costanzia i la seva xicota han decidit incloure algú més. Una persona que ningú no esperava: la mainadera del seu fill
La imatge a l'aeroport ha estat clara: Carlo i Alejandra han arribat junts. Amb el seu fill als braços i la mainadera a prop. Han conversat amb una treballadora abans de passar el control de seguretat, se'ls ha vist relaxats, còmplices i somrients
No han desvetllat la destinació. Han preferit mantenir-la en secret. La discreció ha estat la seva aliada però la intenció és evident: volen aprofitar al màxim aquest primer estiu amb el seu nadó
La presència de la mainadera ha cridat l'atenció perquè ningú no l'esperava en aquest viatge. Tanmateix, la decisió sembla pensada. Tots dos han volgut garantir el benestar del petit i amb la seva ajuda, podran combinar moments familiars amb estones de descans
Carlo Costanzia ha deixat Madrid visiblement relaxat al costat de la seva parella i el seu fill
El moviment a l'aeroport ha estat constant. Alguns passatgers han reconegut la parella mentre d'altres han comentat la sorpresa de l'acompanyant. L'ambient ha estat carregat de curiositat
Carlo ha mostrat tranquil·litat i Alejandra, igual. Han demostrat que aquest estiu no n'és un més, és el primer com a pares. És una etapa nova, plena de compromisos i de temps per a ells
Amb cada viatge, han deixat clar que gaudeixen del present, que cerquen equilibri i que prioritzen el seu fill. Aquesta nova destinació, encara desconeguda, promet ser un altre capítol en el seu estiu més especial