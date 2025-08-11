El mensaje de Yargil Medina, jefa del restaurante que visitó la reina Sofía: 'Es una…'

La reina Sofía está viviendo un verano intenso y lleno de actividades, en el que no han faltado compromisos oficiales, momentos familiares y emotivas vivencias. A comienzos de la temporada estival, la madre del rey Felipe VI viajaba a Galicia. En ese viaje conoció a la gerente del local donde fue a comer y la joven ha confesado en sus redes que la emérita: "Es una mujer elegante".

Sofía viajó para inaugurar el XXVIII Congreso de los Bancos de Alimentos, celebrado en el Auditorio Municipal de Ourense. Un viaje oficial que la reina Sofía supo aprovechar al máximo, combinando su agenda institucional con experiencias más personales que han dejado huella en quienes la han acompañado.

Poco después, su atención se centraba en el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. A la que está muy unida y a la que ha cuidado de manera constante. Entre visitas y cuidados, también tuvo ocasión de realizar una escapada express a Mallorca, donde se reunió con la Familia Real antes de regresar a estar junto a su hermana.

Doña Sofía destaca allí por donde va

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su reciente estancia en Galicia fue la velada que disfrutó en el restaurante Casa Alberto, un reconocido establecimiento de cocina tradicional gallega. Allí, doña Sofía degustó algunos de los platos más emblemáticos de la casa y no dudó en fotografiarse tanto con el chef como con la gerente del local, Yargil Medina.

Precisamente, Medina quiso inmortalizar el recuerdo de esa noche tan especial en sus redes con un mensaje que ha emocionado a todos. “Tuve el inmenso honor de atender a la reina Sofía, y no solo fue un privilegio profesional… fue una experiencia profundamente humana. Compartimos sonrisas, alguna que otra risa espontánea, y una cercanía que jamás olvidaré”, escribía la gerente.

La gerente del local solo tiene buenas palabras para doña Sofía

Sus palabras no se detuvieron ahí. Con gran cariño, añadió: "La reina Sofía es todo lo que uno puede admirar: es una mujer elegante, humilde, con un don de gentes natural y una humanidad que emociona".

"Tener la oportunidad de conocerla, aunque sea por unas horas, es comprender por qué es tan querida y respetada por todos. Me siento afortunada, agradecida y emocionada. Amo mi trabajo, y días como este me recuerdan por qué", escribió la joven.

Un testimonio que refleja la cercanía y el afecto que Sofía transmite allá donde va. Y que confirma, una vez más, el cariño que despierta en todos aquellos que tienen la suerte de compartir un momento con ella.