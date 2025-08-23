El missatge de Susana Cruz, la dissenyadora que va vestir a Letícia: 'Va ser molt…'

Amb el pas dels anys, la princesa Leonor està deixant clar que el seu estil s'encamina cap a una identitat pròpia, molt diferent de la de la seva mare, la reina Letícia. Entre els trets que més han cridat l'atenció recentment hi ha la seva inclinació per la joieria. Susana Cruz, la dissenyadora que ha fet les joies que llueix Letícia, ha confessat que quan li van fer el seu primer encàrrec: "Va ser molt emocionant".
Aquest estiu, per exemple, va sorprendre lluint fins a cinc anells als seus deu dits, un detall que no va passar desapercebut i que s'està convertint en una de les seves senyes d'estil. Darrere d'algunes d'aquestes peces hi ha la firma Suma Cruz, creada per la dissenyadora Susana Cruz. Qui recentment va obrir les portes de casa seva a la revista ¡Hola! per parlar de la connexió especial que manté amb la Casa Reial.
La princesa Leonor no només ha lluït anells d'aquesta marca artesanal, inspirada en la natura, sinó també un braçalet i unes arracades. El vincle amb Suma Cruz, però, va començar amb la reina Letícia. El 2017, la consort estrenava al seu vestidor una bossa de ràfia de la firma, dissenyada especialment per a la visita d'Estat al Regne Unit.
La reina Letícia ha escollit els dissenys de Susana Cruz en diverses ocasions
Aquell complement va marcar l'inici d'una relació que, amb els anys, es consolidaria gràcies a les peces de joieria. Una de les aparicions més recordades va ser el juliol de 2023, quan la reina Letícia va escollir les arracades Helechos per assistir a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
En la seva entrevista, Susana Cruz va recordar amb emoció com va ser aquella primera trobada estilística amb la reina: "Va ser molt emocionant, però, en realitat, la nostra història amb la reina Letícia va començar abans. El 2017, vam rebre un encàrrec molt especial: una bossa de ràfia que va portar en la seva visita al Regne Unit. Tot i així, descobrir-la amb les arracades Helecho va ser com reviure la mateixa sensació de sorpresa i orgull".
La jove vol vestir altres reines més enllà de Letícia
Amb la mirada posada en el futur, la dissenyadora no amaga la seva il·lusió per veure altres royals lluint les seves creacions.
"Arribar fins a Carolina i Carlota de Mònaco o Màxima dels Països Baixos i la seva filla Amàlia, qui a més va aparèixer recentment als mitjans amb el nostre choker Saturn, seria un somni. Com sempre dic, la 'Chica Suma' comprèn totes les edats i estils. I busquem crear joies que no només es comparteixin entre àvies, mares i filles, sinó que passin de generació en generació", va confessar.
D'aquesta manera, Susana Cruz continua forjant un camí on tradició i modernitat s'entrellacen. Consolidant un segell espanyol que ja ha conquerit la reina Letícia i que, a poc a poc, comença a enamorar també la princesa Leonor.