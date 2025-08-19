Les divertides fotos de Laura Escanes amb Marc Márquez: Què han fet

La vida de Laura Escanes ha fet diversos girs els últims anys, i aquest estiu suma un escenari inesperat per a la influencer. Les fotos que ha compartit des del paddock revelen complicitat, nervis i una curiositat genuïna per un món que coneixia només des de la distància.
El context no podria ser més mediàtic, amb Marc Márquez travessant una ratxa històrica que ha tornat la febre per MotoGP a la conversa digital. Entre somriures i casc a la mà, la catalana apareix gaudint de cada gest. Mentrestant, el campió català atén compromisos abans d'una jornada inoblidable a Spielberg.
Primera vegada d'Escanes al paddock
Escanes va acudir al Gran Premi d'Àustria acompanyada de la seva parella, Joan Verdú. També hi havia Gemma Pinto, parella de Márquez i amiga molt propera de la influencer catalana. Segons van explicar qui va viure la jornada, va ser la primera vegada que Escanes presenciava una cursa de MotoGP en directe. Aquest detall va afegir emoció al carrusel d'històries i fotos compartides. A les publicacions s'aprecia l'energia del circuit i l'ambient previ a una cursa que va acabar sent rodona per al pilot de Cervera.
El gest viral de Marc amb Gemma
Abans de l'inici, Márquez va fer una volta d'escalfament en bici per la pista i va xocar la mà de Gemma Pinto en un gest afectuós. La seqüència va circular de pressa per xarxes i va encaixar amb el to festiu de la comitiva que donava suport al campió. La postal va connectar amb una altra anècdota recent que involucra Gemma i Laura lluny del circuit. Quan van sortir a entrenar en bici i la cadena va sortir en ple passeig. Marc va fer broma aleshores amb un “la bici així NO”, estirada d'orelles afectuosa que les dues amigues van prendre amb humor.
De l'àlbum d'amistat a la victòria
Els seguidors d'Escanes van aplaudir el debut al paddock i van celebrar la naturalitat de les fotos, on predominen gestos espontanis. El comentari general va ser que Laura va encaixar bé en el ritme del circuit, barrejant curiositat i respecte per un esport tant exigent com espectacular. La jornada va acabar amb guió perfecte per a Márquez, que va conquerir per fi el GP d'Àustria i va estendre el seu avantatge al campionat, elevant encara més l'eco d'aquestes imatges. El resultat va multiplicar la visibilitat de l'àlbum improvisat, que ja circulava entre comptes de fans i resums de la cita austríaca.
Gemma Pinto i Laura Escanes comparteixen amistat des de fa anys i mantenen ponts constants entre les seves comunitats. Aquest vincle explica la naturalitat de les publicacions i el to proper amb què es van relatar tant el passeig per boxes com la celebració final. Les fotos d'Escanes a Spielberg funcionen com a crònica d'una primera vegada i, alhora, com a retrat de l'estat d'ànim del campió. Si l'equip repeteix càbala, no seria estrany veure nous gestos des del pròxim circuit.