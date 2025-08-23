La confesión de Susana Cruz, la diseñadora que vistió a la reina Letizia: 'Fue muy…'

Con el paso de los años, la princesa Leonor está dejando claro que su estilo se encamina hacia una identidad propia, muy distinta a la de su madre, doña Letizia. Entre los rasgos que más han llamado la atención recientemente se encuentra su inclinación por la joyería. Susana Cruz, la diseñadora que ha hecho las joyas que luce Letizia, ha confesado que cuando le hicieron su primer encargo: "Fue muy emocionante".

Este verano, por ejemplo, sorprendió luciendo hasta cinco anillos en sus diez dedos, un detalle que no pasó desapercibido y que se está convirtiendo en una de sus señas de estilo. Detrás de algunas de esas piezas se encuentra la firma Suma Cruz, creada por la diseñadora Susana Cruz. Quien recientemente abrió las puertas de su casa a la revista ¡Hola! para hablar de la conexión especial que mantiene con la Casa Real.

La princesa Leonor no solo ha lucido anillos de esta marca artesanal, inspirada en la naturaleza, sino también un brazalete y unos pendientes. El vínculo con Suma Cruz, sin embargo, comenzó con la reina Letizia. En 2017, la consorte estrenaba en su vestidor un bolso de rafia de la firma, diseñado especialmente para la visita de Estado al Reino Unido.

La reina Letizia ha elegido los diseños de Susana Cruz en varias ocasiones

Aquel accesorio marcó el inicio de una relación que, con los años, se consolidaría gracias a las piezas de joyería. Una de las apariciones más recordadas fue en julio de 2023, cuando doña Letizia escogió los pendientes Helechos para asistir al Atlàntida Mallorca Film Fest.

En su entrevista, Susana Cruz recordó con emoción cómo fue ese primer encuentro estilístico con la reina: “Fue muy emocionante, pero, en realidad, nuestra historia con la reina Letizia comenzó antes. En 2017, recibimos un encargo muy especial: un bolso de rafia que llevó en su visita al Reino Unido. Aun así, descubrirla con los pendientes Helecho fue como revivir la misma sensación de sorpresa y orgullo”.

La joven quiere vestir a otras reinas más allá de Letizia

Con la vista puesta en el futuro, la diseñadora no esconde su ilusión por ver a otras royals luciendo sus creaciones.

“Llegar hasta Carolina y Carlota de Mónaco o Máxima de Países Bajos y su hija Amalia, quien además apareció recientemente en los medios con nuestro choker Saturno, sería un sueño. Como siempre digo, la ‘Chica Suma’ comprende todas las edades y estilos. Y buscamos crear joyas que no solo se compartan entre abuelas, madres e hijas, sino que pasen de generación en generación”, confesó.

De esta forma, Susana Cruz continúa forjando un camino donde tradición y modernidad se entrelazan. Consolidando un sello español que ya ha conquistado a la reina Letizia y que, poco a poco, empieza a enamorar también a la princesa Leonor.