Visitem l'illa que va comprar Leonardo DiCaprio després de triomfar amb ‘Titanic’

Lluny de les catifes vermelles i els focus de Hollywood, Leonardo DiCaprio guarda un tresor molt diferent del de les seves pel·lícules. Un paradís perdut al cor del Carib. Aquest racó, pràcticament inaccessible per al públic, ha despertat la curiositat de fans i experts immobiliaris per igual.
La història darrere d'aquest enclavament va més enllà del luxe. No es tracta només d'un retir per descansar, sinó d'un ambiciós projecte que barreja natura, sostenibilitat i la visió d'un dels actors més influents del planeta. Tanmateix, aquest oasi no és l'única propietat amb què DiCaprio ha sorprès al llarg de la seva carrera.
Leonardo DiCaprio, propietari de residències luxoses a Hollywood
Després de l'èxit mundial de Titanic, Leonardo DiCaprio va consolidar una carrera que el va convertir en una de les estrelles més cobejades de Hollywood. La seva fama no només es reflecteix a la pantalla, sinó també en un impressionant portafolis de propietats exclusives. Entre mansions davant del mar i residències modernes, DiCaprio ha sabut invertir amb visió i estil.
Tot i que manté un perfil baix en la seva vida privada, les seves propietats destaquen pel seu disseny i ubicació. Algunes reflecteixen records de Titanic, com la casa davant del mar a Malibu. Però entre totes les seves adquisicions, la més especial és una illa privada que va comprar després de l'èxit de la pel·lícula.
DiCaprio ha diversificat les seves inversions immobiliàries després de Titanic. A Malibu va adquirir un habitatge amb vista a l'oceà, perfecte per al descans i la privacitat. A Hollywood Hills va ampliar un complex de quatre cases amb piscina, spa i sala de projeccions per a reunions i amics.
També ha invertit a la Costa Est, amb apartaments a Battery Park, Nova York, amb terrassa i vistes panoràmiques. Les seves residències combinen luxe i comoditat, reflectint el seu estil de vida discret però sofisticat. Tanmateix, cap propietat supera en importància l'illa privada que va comprar a Belize.
Blackadore Caye, l'illa de somni de DiCaprio
L'illa privada de Leonardo DiCaprio, Blackadore Caye, s'estén davant de la costa de Belize i abasta 42 hectàrees de terreny verge. Des que la va comprar el 2005, l'actor ha treballat en un ambiciós projecte per transformar aquest paradís natural en un ressort de luxe. L'illa combina platges privades, senders naturals i zones de conservació que preserven el seu ecosistema.
El disseny del complex inclou 36 bungalous i 36 cases unifamiliars, creats pel prestigiós arquitecte Jean-Michel Gathy. Cada habitatge ha estat concebut per oferir vistes espectaculars al mar i privacitat absoluta. La intenció és unir l'exclusivitat de l'allotjament amb un enfocament sostenible que minimitzi l'impacte ambiental.
Algunes àrees de l'illa ja han estat restaurades, mentre que d'altres romanen en construcció, cosa que reflecteix la magnitud del projecte. DiCaprio vol que els visitants gaudeixin d'experiències de luxe sense renunciar a la natura que envolta cada racó. Spa a l'aire lliure, platges privades i senders ecològics són només alguns dels atractius que oferirà Blackadore Caye.
El resort promet convertir-se en un referent global de turisme sostenible i exclusiu. Cada detall, des dels interiors fins als serveis de l'illa, ha estat pensat per combinar confort, privacitat i elegància. Blackadore Caye reflecteix el compromís de DiCaprio amb el medi ambient i la seva passió pel luxe discret.