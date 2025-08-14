Logo es.xcatalunya.cat
Primer plano de Antonio Banderas y Nicol Kimpel mirando a cámara sonrientes.
Las palabras de Antonio Banderas sobre su estilo de vida junto a Nicole Kimpel | Europa Press
Gente

El claro mensaje de Antonio Banderas que revela cómo es su vida con Nicole Kimpel

Antonio Banderas ha demostrado en más de una ocasión que su vida ha cambiado mucho junto a Nicole Kimpel

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

Antonio Banderas está viviendo una de las mejores etapas de su vida. El actor ha compartido que se encuentra en un momento pleno y ha confesado que está preparando con ilusión la boda de su única hija, Stella del Carmen. La joven se casará en octubre en España y el malagueño ha explicado que este evento le ha llenado de energía y felicidad.

No todo ha sido fácil debido a que el actor ha recordado en más de una ocasión que ha atravesado momentos duros. Hace unos años, sufrió un bache importante en su salud. A sus 65 años, Banderas ha demostrado que la salud y el bienestar han pasado a ser sus prioridades.

Antonio Banderas, vestido con suéter marrón, sentado en un ambiente con libros y objetos decorativos al fondo. Captura de 'Cuarto Milenio'
Antonio Banderas sufrió un infarto en 2017 | Mediaset

En 2017, tuvo un infarto. Ese episodio le obligó a replantearse su vida y cambió hábitos y rutinas. Desde entonces, ha adoptado un estilo de vida equilibrado.

Antonio Banderas desvela cómo es su vida actual

El ejercicio físico y la alimentación consciente han ocupado un lugar central. “He aprendido a soltar preocupaciones que no tenían sentido y a vivir con más gratitud. Lo importante es mantener la calma”, dijo en una entrevista para Page Six.

Antonio Banderas ha encontrado en el running a su gran aliado y ha contado que su fórmula es sencilla pero constante. “Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”, reveló en Men's Health.

Primer plano de Antonio Banderas durante la alfombra roja de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, a 12 de mayo de 2025, en Madrid.
El actor ahora lleva una vida saludable | Europa Press

Este entrenamiento le ha permitido mejorar la eficiencia de su corazón. También le ha ayudado a reducir el estrés y a aumentar su bienestar.

El actor ha destacado que el ejercicio no ha sido su única herramienta y ha confesado que la cocina es otra de sus pasiones. Tras su infarto, redujo el consumo de carne roja y optó por una dieta más ligera y equilibrada.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel viven una vida saludable

Se ha centrado en alimentos frescos y de calidad. “Aquello ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Lo que no era importante ha dejado de tener sentido”, ha afirmado sobre su episodio cardiovascular en Londres.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel sonrientes sentados en una mesa con copas de vino vacías, rodeadas de plantas verdes.
Nicole se ha adaptado al estilo de vida de Antonio Banderas | Europa Press

Banderas ha definido su concepto de salud como un equilibrio. Ha enumerado cuatro pilares: dormir bien, evitar el estrés, comer con sentido y entrenar con regularidad. Este estilo de vida le ha permitido vivir con más calma, foco y gratitud.

Ahora, su vida junto a Nicole Kimpel ha sido mucho mejor. La pareja ha mantenido una rutina saludable. Ha confirmado que disfrutan de una vida plena y feliz.

