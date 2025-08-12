L''exclusiva mundial' sobre Antonio Banderas i Stella del Carmen que et deixarà mut

Antonio Banderas i Stella del Carmen tornen a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que un mitjà de comunicació del nostre país hagi desvetllat una última hora relacionada amb la filla d'aquest conegut actor. Informació que ells mateixos han catalogat de ser una “exclusiva mundial”.
No hi ha dubte que el casament de Stella del Carmen i Alex Gruszynsky, que tindrà lloc a l'octubre a Espanya, es perfila com un dels esdeveniments més esperats de l'any. I no només perquè ella sigui la filla de dos grans noms del cinema internacional, Antonio Banderas i Melanie Griffith.
A més, aquesta jove de 28 anys nascuda a Marbella és també neta de l'actriu Tippi Hedren i germana de Dakota Johnson, figura destacada a la indústria cinematogràfica de Hollywood.
Des que Stella del Carmen i el seu promès van anunciar el seu compromís a les xarxes socials, han sortit a la llum diversos detalls sobre un casament inesperat. Tanmateix, la pregunta que no deixa de repetir-se és si veurem al nostre país la seva àvia i Dakota juntament amb la seva actual parella, l'actor Pedro Pascal.
En una entrevista amb ¡Hola!, Antonio Banderas va afirmar que es tractarà d'una cerimònia íntima i amb un cercle molt reduït d'assistents. No obstant això, la projecció mediàtica de la família fa que, encara que siguin pocs, la seva presència tingui un impacte similar al d'un gran esdeveniment.
En el mateix reportatge, aquesta capçalera suggeria que Màlaga podria ser l'escenari escollit pels nuvis per celebrar el seu casament. I tot a causa del vincle afectiu que tant Stella del Carmen com el seu pare mantenen amb la seva terra natal.
Però ara, Informalia ha deixat més d'un sense paraules amb la publicació del que ells mateixos han catalogat d'“exclusiva mundial”. I és que, aquest portal de notícies ha desvetllat en primícia on se celebrarà finalment aquest esperat esdeveniment familiar.
Stella del Carmen, filla d'Antonio Banderas, ja ha escollit el lloc on se celebrarà el seu casament
A Marbella, alguns comentaven que seria una decepció que el casament de Stella del Carmen i Alex Gruszynsky no tingués lloc a Màlaga o, almenys, en alguna localitat andalusa. I és que, fins i tot, s'ha arribat a esmentar la possibilitat que tingui lloc en un municipi a Castella-la Manxa.
Però, segons apunta l'exclusiva mundial del citat portal de notícies, finalment, la filla d'Antonio Banderas s'ha decantat per l'Abadia Retuerta, situada a la província de Valladolid. La jove i el seu promès han escollit aquest lloc com a escenari del seu gran dia, cosa que no és d'estranyar.
I és que, aquest antic monestir combina història, vinyes i spa, a més d'estar catalogat com un dels complexos més luxosos del país. Tant és així que nombroses personalitats l'han escollit per gaudir d'uns dies de descans, entre ells, Tamara Falcó i Íñigo Onieva.
Segons dades de la mateixa Abadia Retuerta LeDomaine, el seu restaurant Refectorio va ser guardonat amb una estrella Michelin el 2014. A més de la seva oferta gastronòmica, el lloc proposa activitats com ciclisme, senderisme i recorreguts enològics. Un enclavament que se situa a 32 quilòmetres de Valladolid, a 26 de Peñafiel i a 50 de l'aeroport més proper.
A més, aquest mitjà ha assegurat que la decisió de Stella del Carmen ha causat una gran sorpresa, fins i tot a Antonio Banderas, per allunyar-se de l'estil andalús que sempre l'ha acompanyada. No obstant això, l'elecció està presa i potser en el futur coneixerem les raons que la van motivar.