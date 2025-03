La referència de 'Com si fos ahir' a 'El cor de la ciutat' que encanta als fans de TV3

per Xavi Martín

‘Com si fos ahir’ és l’actual sèrie de sobretaula de TV3. Acaba d’arribar als 1500 capítols i ha renovat per a una novena temporada. És a prop de superar la mítica ‘El cor de la ciutat’, que es va emetre a principis de segle. Són molts els actors de ‘Com si fos ahir’ que van aparèixer a ‘El cor de la ciutat’ o a altres sèries de TV3. Marc Cartes (Andreu), n’és un exemple.

El Marc Cartes a la ficció va ser durant un temps nòvio de la Núria, el personatge interpretat per Carlota Olcina al culebrot ubicat a Sant Andreu i a Sants.

El personatge de Carlota Olcina a les dues sèries no s’assembla gens. Han passat molts anys però el caràcter de la Núria de ‘El cor de la ciutat’ i de la Cristina de ‘Com si fos ahir’ és completament diferent. La Cristina és ambiciosa, interessada i conflictiva. Ara ha engegat un negoci amb la Gemma (Àurea Márquez). A l’Àurea Márquez també la vam veure a anteriors sèries de sobretaula de TV3 com ‘Poblenou’ o ‘Laberint d’Ombres’.

Coincideixen a 'Com si fos ahir'

Qui també apareix a ‘Com si fos ahir’ és la Mariona Ribas. Interpreta a la Isabel, la mare del Joel (Gerard Navarro). Durant anys va tolerar el maltractament que el seu fill rebia per part del seu pare, l’Esteve, que actualment està a presó. Ara la situació entre mare i fill és bona però tot podria canviar.

El Joel ha rebut una carta i ha ingressat diners a algú. Encara no queda clar què passa però és evident que tot pot acabar malament. El Joel és molt reservat i prefereix pagar abans de demanar ajuda.

Mariona Ribas interpretava a la Marta a ‘El cor de la ciutat’. Era la millor amiga de la Núria. I avui per primera vegada la Mariona Ribas i la Carlota Olcina s’han trobat a ‘Com si fos ahir’. Els guionistes han aprofitat per fer referència a l’amistat de les dues a la mítica sèrie de fa vint anys.

Quan la Isabel ha anat a pagar a la Cristina, s’han quedat mirant, com si es coneguessin. De fet s’ho han preguntat. La Isabel li ha dit: “els teus avis no tenien una farmàcia”. La Cristina ha dit que no però que ella també sabia que la coneixia d’abans i que ja ho acabarien descobrint.

Els 'avis' de la Carlota Olcina

Una referència divertida i que ràpidament han clissat els fans de les dues sèries. Els avis del personatge interpretat per Carlota Olcina a ‘El cor de la ciutat’ eren la Roser (Carme Contreras) i el Jaume (Josep Clarà). El Jaume va morir d’un infart patint pels disgustos provocats pel seu fill Jordi (Pep Munné). Carregat de dubtes havia fet que perdessin la farmàcia. La Carme Contreras va morir fa pocs anys i del Josep Clarà no se’n té més informació.

Un Josep Clarà que va interpretar el Senyor Costafreda a ‘Nissaga de Poder’. Un cavista extorsionat per la malvada Montserrat Capdevila (Mercè Sampietro). Una actriu també habitual a les sèries de sobretaula de TV3. Era la Raquel a ‘Laberint d’Ombres’, mare de la Gemma. Aquest darrer personatge interpretat per Montse Germán, la Sílvia de ‘Com si fos ahir’. Mercè Sampietro també va ser la mítica Mercè Riera de ‘la Riera’. Tot connectat.