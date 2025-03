El problema de Marta Angelat, Joana a 'Com si fos ahir': 'Vaig arribar a...'

Marta Angelat, reconeguda actriu catalana i una de les veus més populars del doblatge a Catalunya, ha decidit parlar sense embuts sobre la complicada relació que ha tingut durant anys amb aquesta professió. Ho ha fet recentment en una entrevista reveladora a El Matí de Catalunya Ràdio, on ha reconegut obertament que durant molts anys va arribar a sentir que el doblatge s'havia convertit en una mena de maledicció que l'allunyava del seu somni original: ser actriu de teatre i televisió.

Angelat és especialment estimada per generacions senceres de catalans que han crescut escoltant la seva veu en pel·lícules, sèries i fins i tot en publicitat. No obstant això, el que molts no sabien era la lluita interna que Marta ha mantingut respecte a aquesta especialitat, que va arribar a percebre més com una barrera que com una oportunitat.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

Una relació amor-odi que ara surt a la llum

En l'entrevista, Marta Angelat confessava amb una sinceritat desarmant: "Durant molts anys vaig tenir aquesta crisi amb el doblatge. Ha estat una relació d'amor-odi constant". Aquesta confessió arriba just quan Angelat presenta el seu nou llibre, "Seguint les meves passes", on, a més d'explorar la seva vida personal i professional, aprofundeix en aquesta complexa relació amb el doblatge.

L'actriu ha reconegut que aquesta professió, encara que gratificant, va arribar a convertir-se en un autèntic dilema: "Vaig arribar a pensar que era la meva maledicció". Aquestes paraules reflecteixen clarament fins a quin punt la frustració i la crisi personal van formar part de la seva carrera, en la qual va haver de decidir en nombroses ocasions entre el doblatge i les seves aspiracions com a actriu.

Durant anys, Angelat va intentar trencar amb la imatge que s'havia forjat com a veu dobladora, aspirant a destacar més com a actriu davant la càmera. Però la indústria, de vegades encaselladora, va fer que la seva veu fos més reconeguda que el seu rostre. Així, es va produir aquest xoc interior que Marta ha definit en diverses ocasions com "una relació d'amor-odi".

| TV3

Reconciliació amb la professió

La bona notícia és que, amb el pas del temps, Marta Angelat va aconseguir reconciliar-se amb aquesta faceta tan essencial de la seva trajectòria. En les seves recents declaracions, ha destacat que va arribar a comprendre que el doblatge no era realment una maledicció, sinó una part fonamental de la seva identitat artística. Aquest canvi de perspectiva li ha permès acceptar amb orgull que la seva veu és, de fet, un poderós llegat cultural.

Aquest conflicte interior, molt habitual entre els actors que realitzen doblatge, és una cosa que Marta ha volgut treure a la llum per reivindicar l'esforç i el talent darrere d'aquesta especialitat, sovint poc reconeguda. El llibre, segons ha avançat, és també una manera de posar en valor una professió que li ha donat moltes alegries, però també importants reflexions.

Marta Angelat ha mencionat també com ha aconseguit finalment trobar l'equilibri entre ambdues facetes, la interpretació i el doblatge. Ara, en plena maduresa personal i professional, assegura haver superat aquells anys difícils, gaudint plenament tant dels seus projectes sobre els escenaris com dels que realitza a l'estudi de doblatge.

Durant l'entrevista, l'actriu ha insistit en la importància de valorar i visibilitzar més aquesta professió. "El doblatge a Catalunya té un valor immens, forma part de la nostra identitat cultural i lingüística, i això és una cosa que hem de celebrar i cuidar", va expressar Marta, tancant així una etapa personal de conflictes i dubtes amb una valuosa reflexió pública que ara ofereix en el seu llibre.

| TV3

Personatge de Joana Armengol Martí

Joana Armengol Martí, interpretada per Marta Angelat a la sèrie de TV3 'Com si fos ahir', és un personatge que ha experimentat una evolució molt destacada des de la seva aparició el 2017. Com a mare d'Andreu Vilella (Marc Cartes) i esposa de Vicenç Vilella (Manel Barceló), Joana es presenta inicialment com una dona avançada al seu temps, enginyera de professió i actualment jubilada.

La vida de Joana fa un gir dramàtic quan descobreix la infidelitat del seu marit amb Helena Reig (Cristina Genebat), la vídua del seu fill Ferran. Aquesta traïció va afectar profundament Joana i va sacsejar els fonaments de la seva família, generant tensions i conflictes que s'estenen al llarg de diverses temporades.

Després de separar-se de Vicenç, Joana inicia una nova etapa en la seva vida en entaular una relació amb Paz (Anna Güell). En la passada temporada, Joana comença a mostrar una actitud controladora cap al seu fill Andreu i presenta certs oblits que generen preocupació entre els seus éssers estimats. Encara que inicialment es sospita que aquests símptomes podrien indicar l'inici d'una demència, posteriorment es revela que Joana està prenent medicaments per al genoll sense supervisió mèdica, cosa que podria estar causant aquests efectes secundaris.

La pròpia actriu va confirmar que estaria a la vuitena temporada de la sèrie i encara que ha fet alguna aparició, encara no ha tingut cap trama pròpia. Caldrà veure si d'aquí a final de temporada els guionistes li creen una o ja caldrà esperar a la novena. Una nova temporada que recentment es va confirmar de forma oficial.