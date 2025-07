Miriam Sánchez enfonsa Pipi Estrada: 'Mai li vaig donar...'

El món de la televisió sempre guarda sorpreses quan es tracta d'exparelles amb història. Miriam Sánchez, recordada per la seva victòria a Supervivientes el 2008 amb un suport massiu del públic, ha mantingut un perfil baix els darrers anys.

La seva relació amb el periodista esportiu Pipi Estrada va durar set anys i va deixar una filla en comú. Ara, al juliol de 2025, unes declaracions en plató han reobert ferides antigues. Aquest episodi destaca com les addiccions i la salut mental es converteixen en temes delicats a la premsa del cor. Els fans es pregunten fins on arribarà aquesta disputa.

L'exactriu, abans coneguda com a Lucía Lapiedra al cinema per a adults, ha prioritzat la seva família després de deixar els focus. Pipi Estrada, habitual en programes com El Chiringuito, no ha dubtat a compartir anècdotes del seu passat compartit. Aquesta dinàmica genera curiositat, però també planteja qüestions sobre el consentiment i la privacitat. El públic recorda moments de glòria de Miriam, com la seva intel·ligència i carisma a televisió. Tanmateix, el to ha canviat dràsticament amb les recents aparicions.

| XCatalunya, @elchiringuitotv

Les alarmes que activa Pipi Estrada sobre la salut de la seva ex en programes populars

Pipi Estrada ha utilitzat diversos espais televisius per expressar la seva preocupació per Miriam Sánchez. A Y ahora Sonsoles, d'Antena 3, va parlar d'un canvi sobtat en ella. Va descriure una etapa de brillantor que es va apagar de cop. Va atribuir això a addiccions passades que encara passen factura. Va esmentar un remordiment constant en la seva exparella. Més tard, a El Chiringuito, es va emocionar en recordar la seva intel·ligència i bellesa. Va afirmar que ha caigut en la depressió. Va revelar que ha canviat de número de telèfon múltiples vegades per evitar contacte.

A De viernes!, de Telecinco, emès recentment, Pipi Estrada va alertar sobre el seu estat actual. Va explicar que va trobar ampolles d'alcohol entre la seva roba. Va insistir que no vol saber res d'ell. Va parlar de la seva filla, dient que li va arribar a expressar vergonya per ser el seu pare. Va esmentar inseguretats i fracàs acadèmic com a seqüeles. Es va presentar com un escut protector per a ella. Aquestes paraules han generat debat a les xarxes sobre si ajuden o perjudiquen.

La rèplica explosiva de Miriam Sánchez desmentint rumors i protegint la seva privacitat

Miriam Sánchez no va trigar a respondre a través de les seves xarxes socials. Va desmentir rotundament qualsevol problema neurològic o coma induït. Va assegurar que Pipi Estrada s'ho havia inventat tot. Va demanar que la deixessin en pau, ja que ningú l'havia contactada de veritat. En publicacions a X, el va anomenar malalt mental i addicte a la televisió. Va explicar que intenta destrossar-la una vegada més. Va revelar haver patit maltractaments, juntament amb la seva filla. L'exactriu va afirmar que "mai li vaig donar consentiment per parlar de mi"

| Telecinco

Va continuar amb missatges impactants. Va afirmar que mai li va donar consentiment per parlar d'ella. Des de la separació el 2013, no han tingut contacte. El va descriure com un psicòpata malalt que li ha arruïnat la vida. La seva filla tampoc manté relació amb ell. Va amenaçar amb accions legals si es vulnera la privacitat de la menor. Va anunciar una demanda contra Telecinco per no frenar l'entrevista, amb caràcter retroactiu.

Reaccions en cadena i el futur incert d'aquesta batalla mediàtica familiar

Les xarxes han explotat amb opinions dividides. Alguns usuaris donen suport a Miriam per defensar el seu anonimat desitjat. D'altres critiquen Pipi per reviure temes delicats. Publicacions destaquen com ell la posa com a malalta mental sense proves.

Pipi Estrada no ha respost directament a les acusacions recents. El seu enfocament segueix en la preocupació paternal. Miriam, per la seva banda, insisteix que volia un futur lluny de la tele. Culpa Pipi d'haver truncat la seva carrera televisiva. Aquest escàndol ressalta tensions acumulades des de 2013.