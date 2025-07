Mor Toni Cruz, cantant i productor català

El sector cultural i televisiu està de dol després de conèixer-se avui, 11 de juliol de 2025, la mort de Toni Cruz, figura clau en la història de l'entreteniment. Però el seu comiat deixa oberta la porta a un llegat que travessa generacions, des dels seus inicis al costat de La Trinca fins als seus èxits a la gran pantalla televisiva.

Com va començar tot? L'espurna de La Trinca

Nascut a Girona el 1946, Toni Cruz es va traslladar sent adolescent a Canet de Mar. Allà va conèixer Josep María Mainat i Miquel Àngel Pasqual, amb qui va fundar primer The Blue Cabrits i, el 1968, el cèlebre grup La Trinca.

Aquesta formació va irrompre a l'escena cultural amb un humor irreverent i una aguda sàtira política i social. El seu èxit va ser doble: als escenaris i, poc després, a televisió a través de “No passa res!” a TV3, un espai que es va convertir en un fenomen d'audiència.

De la música a la televisió: Gestmusic i revolució mediàtica

A finals dels anys vuitanta, Toni Cruz va redirigir el seu enfocament des del micròfon cap a la producció audiovisual. L'any 1987 va crear, juntament amb Mainat i Pasqual, Gestmusic, una productora que es convertiria en un autèntic motor de la televisió. Sota aquesta marca es van impulsar programes icònics com “Crónicas Marcianas” i el fenomen televisiu “Operación Triunfo”, així com altres espais d'èxit: Tu cara me suena, “La parodia nacional” o “No te rías que es peor”.

L'impacte de Cruz en l'entreteniment televisiu va ser reconegut amb diversos premis Ondas, i va deixar en la seva obra el segell d'un estil que barrejava innovació, espectacle i bon ull per a projectes que feien història.

Un darrer impuls: Reset TV i Barça One

Després de la venda de Gestmusic-Endemol el 2017, Toni Cruz no va voler baixar el ritme. El 2019 va posar en marxa Reset TV, juntament amb Mainat, amb la intenció de crear formats renovadors. A més, el 2022 va ser fitxat com a consultor extern pel FC Barcelona per liderar la transformació de Barça TV. El resultat va ser la plataforma Barça One, en la qual va treballar fins a les últimes setmanes, abans de veure's obligat a retirar-se per la seva greu malaltia.

Reaccions oficials i emoció a les xarxes

La confirmació de la mort va ser comunicada per Josep María Mainat, que es trobava a Grècia i va destacar el seu vincle personal i professional amb Cruz. A les xarxes, nombrosos col·legues de l'àmbit televisiu i musical han subratllat la seva generositat, la seva visió creativa i el pes de la seva influència.

Tot i que no s'han publicat declaracions oficials de la seva família, en espais com RAC1 s'han remarcat els darrers projectes en què treballava i el fort impacte emocional entre aquells que van compartir anys al seu costat.