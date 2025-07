Isai, segon fill de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz: D’on ve el nom

La felicitat ha tornat a instal·lar-se a casa de Cristina Pedroche i David Muñoz. La popular presentadora i el reputat xef han estat pares per segona vegada, tal com ells mateixos han anunciat a través de les seves xarxes socials. El naixement, que es va produir el passat 17 de juliol, marca un nou capítol en la vida familiar d'una de les parelles més mediàtiques del panorama espanyol.

Un nou membre per completar la família

Cristina Pedroche, col·laboradora habitual del programa 'Zapeando', i David Muñoz, xef de DiverXO, van compartir la notícia amb els seus seguidors a Instagram. La imatge, on s'intueix l'amor i la tendresa del moment, venia acompanyada d'un missatge breu però revelador: “Doncs sí, l'amor es multiplica. Isai Pedroche Muñoz”.

Amb aquesta frase, la parella no només celebrava l'arribada del seu segon fill, sinó que també desvetllava públicament el nom escollit: Isai. Un nom que ha generat curiositat entre els seus seguidors per la seva sonoritat inusual i el seu rerefons bíblic.

| Instagram, XCatalunya

El significat d'Isai

El nom Isai té un origen hebreu. És una variant d'"Isaí", nom esmentat a la Bíblia com el pare del rei David, una figura central de l'Antic Testament. El nom, a més de ser poc comú, porta amb ell un significat poderós: “Déu existeix” o “el Senyor és la meva existència”.

Una elecció que, probablement, no sigui casual per a una parella que ha viscut amb intensitat i molta exposició mediàtica cada etapa de la seva relació i la seva paternitat. L'elecció d'aquest nom denota una intenció clara: allunyar-se de les modes convencionals i apostar per un nom ple de força i sentit.

| Instagram

Cristina Pedroche, sempre propera a les seves arrels, sovint ha mostrat el seu interès per allò espiritual, emocional i simbòlic. Donar aquest nom al seu fill sembla una manera de conjugar aquesta sensibilitat amb el nou capítol que s'obre per a ells com a família de quatre.

Una maternitat intensament compartida

Durant tot l'embaràs, Pedroche s'ha mostrat molt activa a les xarxes socials. Els seus més de tres milions de seguidors han estat testimonis de les seves rutines de ioga, les seves classes de pàdel i la seva famosa escapada gastronòmica al costat de David Muñoz a El Celler de Can Roca, on van aprofitar per acomiadar l'embaràs com cal.

En entrevistes recents, la presentadora va confessar que el seu desig inicial era tenir una nena. “Ja li parlava al nadó en femení”, deia entre rialles a la revista ¡Hola!. Tanmateix, l'arribada d'un nen no ha fet més que omplir de felicitat la parella.

Pedroche ha portat aquesta segona maternitat amb certa discreció. La notícia del naixement es va saber un dia després, el 18 de juliol, quan la parella la va compartir a les xarxes. Pedroche va reaparèixer per agrair l'afecte rebut i confirmar que tant ella com el petit estaven en perfecte estat.

La consolidació d'un projecte de vida

Amb l'arribada d'Isai, Cristina Pedroche i David Muñoz consoliden un projecte de vida que va molt més enllà de l'espectacle. Ella, icona televisiva i social. Ell, un dels xefs més reconeguts del món. Junts, han construït una família enmig del soroll mediàtic, però sense deixar de mostrar-se naturals.

En temps d'immediatesa i fugacitat, la seva història segueix creixent. I amb Isai, aquest nom ple d'història i significat, aquesta història acaba de sumar un nou i prometedor capítol.