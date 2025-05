Melody torna i trenca el seu silenci després d'Eurovisió: 'S'ha...'

Després de la seva participació a Eurovisió 2025, on va representar Espanya amb la cançó "Esa Diva", Melody ha tornat al país i ha ofert les seves primeres declaracions a la premsa. L'artista sevillana, que va obtenir el lloc 24 de 26 en el certamen celebrat a Basilea, ha desmentit rumors i ha anunciat que pròximament oferirà una roda de premsa per aclarir el que ha passat.

Melody, coneguda pel seu carisma i energia a l'escenari, va representar Espanya a Eurovisió 2025 amb el tema "Esa Diva". Malgrat una actuació ovacionada pel públic i elogiada per experts, la cantant va obtenir només 37 punts, quedant en la posició 24 de 26 participants. El jurat professional li va atorgar 27 punts, mentre que el televot va sumar 10 punts addicionals. Aquest resultat va ser una sorpresa per a molts, donat l'entusiasme generat per la seva actuació.

Després del certamen, van sorgir rumors sobre un suposat enuig de Melody i la seva negativa a viatjar amb la delegació espanyola a Madrid. No obstant això, l'artista ha aclarit que va decidir tornar directament a Sevilla per reunir-se amb el seu fill i descansar en família. "El primer per a mi era estar amb el meu fill", va afirmar a la seva arribada a l'aeroport de Màlaga. A més, va negar haver expulsat ningú del seu camerino i va desmentir altres informacions que va qualificar de falses.

Roda de premsa pendent

Melody ha anunciat que oferirà una roda de premsa en els pròxims dies per parlar en profunditat sobre la seva experiència a Eurovisió i aclarir qualsevol malentès. "No us preocupeu que em seuré amb vosaltres, parlarem i em preguntareu", va assegurar als mitjans. L'artista també va expressar la seva satisfacció per l'actuació realitzada i va destacar el valor de l'art i la música per sobre de tot.

Des de RTVE, María Eizaguirre, directora de Comunicació, va explicar que la decisió de Melody de tornar directament a Sevilla es va deure al seu desig d'estar amb la seva família després de tres setmanes fora de casa. "Porta tres setmanes fora de casa teva, tens un nen d'un any, tu què faries?", va comentar Eizaguirre, defensant la postura de la cantant.

Malgrat el resultat en el certamen, Melody es prepara per a la seva pròxima gira d'estiu i la promoció del seu nou senzill "El apagón". L'artista ha rebut mostres de suport dels seus seguidors i de figures destacades com Chanel, representant d'Espanya a Eurovisió 2022, qui va elogiar la seva actuació i li va expressar la seva admiració.

La participació de Melody a Eurovisió 2025 ha generat un ampli debat sobre l'estratègia d'Espanya en el certamen i la necessitat de reformes en la delegació per aspirar a millors resultats en el futur. Experts coincideixen en la importància de professionalitzar l'equip i centrar-se en cançons competitives que permetin destacar en l'escenari europeu.

En els pròxims dies, s'espera que Melody ofereixi més detalls sobre la seva experiència a Eurovisió i comparteixi les seves reflexions sobre el certamen. Mentrestant, l'artista continua rebent l'afecte dels seus seguidors i es prepara per als seus pròxims projectes musicals.