L'amenaça de Melody després del fiasco a Eurovisió: 'Vaig a...'

La nit d'Eurovisió 2025 a Basilea va deixar un sabor agredolç per a Espanya. Melody, amb el seu tema "Esa Diva", va oferir una actuació vibrant i plena d'energia que, tanmateix, no es va traduir en una posició destacada en la classificació final. L'artista sevillana va acabar en el lloc 24 de 26, acumulant 37 punts: 27 del jurat professional i 10 del televot.

L'actuació de la cantant espanyola no va agradar a Europa

L'actuació de Melody va ser una de les més comentades de la nit. Amb una posada en escena impactant i el seu característic moviment de l'"helicòpter", la cantant va aconseguir captar l'atenció del públic i dels eurofans. Tanmateix, malgrat les expectatives i el suport rebut en les setmanes prèvies al festival, el resultat final no va reflectir l'entusiasme generat.

Després de la gala, Melody va compartir un missatge a les seves xarxes socials agraint el suport rebut i expressant la seva satisfacció amb l'actuació realitzada. "Estic molt feliç i molt satisfeta perquè nosaltres hem guanyat. L'amor està per sobre de tot. I que visqui l'art i la música, encara que de vegades prevalguin altres coses", va afirmar l'artista.

| YouTube

Suport de Chanel

La reacció del públic espanyol va ser de suport incondicional cap a Melody. A les xarxes socials, nombrosos usuaris van expressar la seva admiració per l'actuació de la cantant i el seu descontentament amb el resultat obtingut. L'exrepresentant espanyola Chanel també va mostrar el seu suport, comentant: "Tu ets la diva".

Per la seva banda, RTVE va qualificar el resultat com a "decebedor" i va criticar que els jurats no valoressin adequadament la capacitat vocal de Melody. Tot i això, la cadena va destacar la qualitat de l'actuació i l'esforç realitzat per l'artista i el seu equip.

Melody, en el seu missatge posterior a la gala, va anunciar la seva intenció de parlar més detalladament sobre la seva experiència al festival.

"Us mereixeu una xerradeta i la tindrem. Vosaltres ja sabeu com sóc, natural i ben clara. Parlarem amb claredat del que jo he vist i del que opineu tant vosaltres com jo", va expressar la cantant.

Malgrat el resultat, Melody ha anunciat una gira de concerts per a l'estiu, on interpretarà "Esa Diva" i altres temes del seu repertori. L'artista es va mostrar entusiasmada amb els propers projectes i agraïda per l'afecte rebut.