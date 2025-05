Alfonso Arús contundent sobre Melody: 'Va ser...'

La ressaca de Eurovisió 2025 continua generant titulars, i un dels més comentats ha estat l'anàlisi d'Alfonso Arús sobre l'actuació de Melody. El presentador d''Aruser@s' no ha escatimat en paraules en referir-se al resultat obtingut per la cantant sevillana, qui va quedar en el lloc 24 amb el seu tema "Esa Diva". Les seves declaracions han avivat el debat sobre la participació espanyola en el certamen i les decisions preses al voltant de la candidatura.

Què ha passat?

Durant l'emissió del programa matutí 'Aruser@s' dilluns 19 de maig, Alfonso Arús va abordar el resultat d'Espanya a Eurovisió 2025. Amb el seu característic to irònic, va comentar: "Les enquestes d'Eurovisió són menys fiables que les del CIS", en referència a les prediccions que situaven a Melody en una posició més favorable.

A més, Arús va fer al·lusió a les supersticions i rituals que, segons ell, podrien haver influït en el resultat: "Jo crec que Melody no es va posar darrere de l'orella una miqueta de canyella ni es va posar llorer a la sabata. Aquesta va ser la clau".

| YouTube

Aquestes declaracions se sumen a les crítiques i anàlisis que han sorgit després de l'actuació de Melody, qui, malgrat la seva entrega i professionalitat, no va aconseguir conquerir el jurat ni el televot europeu.

Principals reaccions

Melody, per la seva banda, ha expressat el seu agraïment pel suport rebut i ha anunciat que oferirà una roda de premsa per aclarir certs rumors: "Han dit moltes coses que no són veritat". L'artista va decidir tornar directament a Màlaga per reunir-se amb la seva família i prendre's un temps de descans abans de reprendre la seva agenda professional.

Des de RTVE, representants com Ana María Bordas i María Eizaguirre van mostrar la seva incomprensió davant el resultat del jurat professional, elogiant la qualitat vocal i la posada en escena de Melody.

Experts en l'àmbit musical han assenyalat que, malgrat la destacada actuació de Melody, la cançó "Esa Diva" mancava de la competitivitat necessària per destacar en el certamen. Alejandro Abad, exrepresentant d'Espanya a Eurovisió, va afirmar que Melody és "una víctima més" de la falta de planificació i estratègia per part de l'organització espanyola.

| YouTube, RTVE, Vectorfair J, XCatalunya

Predominen les crítiques

Les declaracions d'Alfonso Arús han posat de manifest les crítiques i reflexions que han sorgit després de la participació d'Espanya a Eurovisió 2025. L'actuació de Melody ha generat un ampli debat sobre les decisions preses al voltant de la candidatura i la necessitat de replantejar l'estratègia espanyola en futurs certàmens.

Serà aquest el punt d'inflexió que impulsi un canvi en la manera en què Espanya aborda la seva participació a Eurovisió? Només el temps ho dirà.