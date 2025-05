El representant de Noruega a Eurovisió enamora parlant en català

La final d'Eurovisió 2025, celebrada el passat dissabte a Basilea, Suïssa, no només va destacar per les actuacions musicals, sinó també per moments que van ressonar profundament entre els espectadors. Un d'ells va ser protagonitzat per Kyle Alessandro, el representant de Noruega, qui va sorprendre el públic en expressar-se en català durant una entrevista prèvia al certamen.

Qui és?

Kyle Alessandro, de 19 anys, és un jove artista amb una història multicultural. Nascut a Noruega de mare noruega i pare espanyol originari de Fuengirola, Kyle ha estat vinculat a la música des de ben petit, participant en programes com "Norske Talenter" als 10 anys. La seva cançó per a Eurovisió, "Lighter", és un homenatge a la seva mare, qui va superar un càncer, i reflecteix un missatge d'esperança i superació personal.

Durant una entrevista prèvia a la seva actuació a Eurovisió, Kyle va sorprendre el públic en respondre en català a una pregunta sobre la seva connexió amb Espanya. Va explicar que havia après l'idioma durant les seves visites a Catalunya i que se sentia molt proper a la cultura catalana. Aquest gest va ser àmpliament compartit i elogiat a les xarxes socials, destacant la seva habilitat lingüística i la seva tolerància per la diversitat cultural.

Posició destacada de Noruega

L'actuació de Kyle a la final d'Eurovisió va ser l'encarregada d'obrir la gala, una posició destacada que va posar a prova la seva capacitat per captar l'atenció del públic des de l'inici. La seva interpretació de "Lighter" va ser ben rebuda, i encara que no es va alçar amb la victòria, va aconseguir una posició respectable en la classificació final.

En entrevistes posteriors, Kyle va expressar la seva gratitud per l'oportunitat de representar Noruega i pel suport rebut tant al seu país com a Espanya. Va destacar la importància de ser autèntic i de compartir la seva història personal a través de la música.

El gest de Kyle en parlar en català va ser especialment significatiu en un context on les llengües regionals sovint busquen més reconeixement en plataformes internacionals. La seva espontaneïtat i respecte per la cultura catalana van ser vistos com un exemple de com la música i l'art poden servir com a ponts entre diferents comunitats.

Molt estimat pel públic

Kyle Alessandro ha demostrat ser més que un cantant talentós; és un ambaixador de la diversitat cultural i lingüística. La seva capacitat per connectar amb audiències de diferents orígens i la seva disposició per abraçar i celebrar les seves arrels multiculturals el converteixen en una figura inspiradora en el panorama musical europeu.

A mesura que continua la seva carrera, molts esperen que Kyle segueixi utilitzant la seva plataforma per promoure la inclusió i l'entesa entre cultures, recordant-nos que, en la música, com en la vida, la diversitat és una font de riquesa i bellesa.

Serà aquest només el començament d'una carrera internacional que transcendeixi fronteres i llengües? El temps ho dirà, però per ara, Kyle Alessandro ha deixat una empremta inesborrable en el cor d'Eurovisió i de qui valora la unió a través de l'art.