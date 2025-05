Melody regresa y rompe su silencio tras Eurovisión: 'Se ha...'

Tras su participación en Eurovisión 2025, donde representó a España con la canción "Esa Diva", Melody ha regresado al país y ha ofrecido sus primeras declaraciones a la prensa. La artista sevillana, que obtuvo el puesto 24 de 26 en el certamen celebrado en Basilea, ha desmentido rumores y ha anunciado que próximamente ofrecerá una rueda de prensa para aclarar lo ocurrido.

Melody, conocida por su carisma y energía en el escenario, representó a España en Eurovisión 2025 con el tema "Esa Diva". A pesar de una actuación ovacionada por el público y elogiada por expertos, la cantante obtuvo solo 37 puntos, quedando en la posición 24 de 26 participantes. El jurado profesional le otorgó 27 puntos, mientras que el televoto sumó 10 puntos adicionales. Este resultado fue una sorpresa para muchos, dado el entusiasmo generado por su actuación.

Tras el certamen, surgieron rumores sobre un supuesto enfado de Melody y su negativa a viajar con la delegación española a Madrid. Sin embargo, la artista ha aclarado que decidió regresar directamente a Sevilla para reunirse con su hijo y descansar en familia. "Lo primero para mí era estar con mi hijo", afirmó a su llegada al aeropuerto de Málaga. Además, negó haber expulsado a nadie de su camerino y desmintió otras informaciones que calificó de falsas.

Rueda de prensa pendiente

Melody ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa en los próximos días para hablar en profundidad sobre su experiencia en Eurovisión y aclarar cualquier malentendido. "No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis", aseguró a los medios. La artista también expresó su satisfacción por la actuación realizada y destacó el valor del arte y la música por encima de todo.

Desde RTVE, María Eizaguirre, directora de Comunicación, explicó que la decisión de Melody de regresar directamente a Sevilla se debió a su deseo de estar con su familia tras tres semanas fuera de casa. "Lleva tres semanas fuera de tu casa, tienes un niño de un año, ¿tú qué harías?", comentó Eizaguirre, defendiendo la postura de la cantante.

A pesar del resultado en el certamen, Melody se prepara para su próxima gira de verano y la promoción de su nuevo sencillo "El apagón". La artista ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores y de figuras destacadas como Chanel, representante de España en Eurovisión 2022, quien elogió su actuación y le expresó su admiración.

La participación de Melody en Eurovisión 2025 ha generado un amplio debate sobre la estrategia de España en el certamen y la necesidad de reformas en la delegación para aspirar a mejores resultados en el futuro. Expertos coinciden en la importancia de profesionalizar el equipo y centrarse en canciones competitivas que permitan destacar en el escenario europeo.

En los próximos días, se espera que Melody ofrezca más detalles sobre su experiencia en Eurovisión y comparta sus reflexiones sobre el certamen. Mientras tanto, la artista continúa recibiendo el cariño de sus seguidores y se prepara para sus próximos proyectos musicales.