Meghan Markle en xoc després d’una decisió inesperada

A mitjans de 2020, quan encara se sentien els ecos de la seva sortida de la vida oficial, els ducs de Sussex van sorprendre el món en signar un contracte de producció multimilionari amb Netflix. L'acord, valorat en uns 100 milions de dòlars, prometia documentals, sèries i projectes d'impacte social. Quatre anys després, la història ha fet un gir: fonts de la indústria han confirmat que el contracte expirarà al setembre i no es renovarà.

Per què conclou el contracte i què implica

L'acord va ser pioner, però el mercat del “streaming” ha canviat ràpidament. Netflix ha decidit allunyar-se dels compromisos a llarg termini i de múltiples projectes com el dels Sussex. Un informant va assegurar a The Sun i després a People que la plataforma continua satisfeta amb la col·laboració, però que “les coses han seguit el seu curs”.

La docu-sèrie Harry & Meghan, estrenada el 2022, va batre rècords com el documental més vist de Netflix, i la primera temporada de With Love, Meghan, que va debutar al març de 2025, va arribar al top 10 mundial en la seva primera setmana, acumulant 12,6 milions d'hores de reproducció.

| XCatalunya, US Weekly

La decisió de no prolongar el contracte reflecteix un moviment estratègic de la plataforma que no implica ruptura amb els ducs. De fet, es rumoreja que ambdues parts estan negociant un acord de “primera mirada” similar al signat amb Barack i Michelle Obama per permetre projectes individuals sense un compromís a llarg termini. Això donaria flexibilitat tant a la companyia com als Sussex per seleccionar històries que s'ajustin als seus interessos filantròpics i a les demandes del mercat.

Propers projectes i reacció del públic

Lluny de quedar-se de braços plegats, Meghan ja ha gravat la segona temporada de la seva sèrie d'estil de vida With Love, Meghan, l'estrena de la qual està prevista per a la tardor. La producció, en què la duquessa cuina i comparteix consells amb convidats com Mindy Kaling i José Andrés, s'ha convertit en una finestra a la seva vida a Montecito.

La possibilitat d'una tercera temporada continua oberta, depenent de l'acollida de la segona i de les noves condicions contractuals. Mentrestant, projectes documentals centrats en l'apoderament i la salut mental continuen en discussió.

| E-Noticies, XCatalunya

A les xarxes socials, les opinions estan dividides. Alguns seguidors lamenten que Netflix no hagi apostat per un acord més durador, mentre que d'altres celebren que la parella pugui explorar noves plataformes o formats.

El cert és que l'interès mediàtic no ha disminuït: cada moviment dels ducs genera titulars i debats. A llarg termini, el seu repte serà trobar un equilibri entre la seva narrativa personal i la necessitat d'oferir continguts atractius. Serà aquest l'inici d'una nova etapa creativa amb més llibertat o el principi d'un repliegue mediàtic? El temps i les audiències donaran la resposta.