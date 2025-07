per Daniel H. Marín

Ja s'ha confirmat, la gran notícia ja s'ha fet oficial: la princesa Leonor i la infanta Sofia viatjaran aquest diumenge a Suïssa. El motiu ha estat revelat aquest matí i ambdues assistiran a la gran final de l'Eurocopa femenina. Tot i que no hi seran soles, Guillermo d'Anglaterra estarà al seu costat en un dia que promet ser històric per a ambdues institucions.

Espanya i Anglaterra s'enfrontaran pel títol, un duel històric i una cita molt esperada per tothom. L'emoció ha envaït els aficionats. L'ambient s'ha caldejat a ambdues nacions i les mirades s'han posat sobre les dues monarquies.

La princesa Leonor ha estat escollida per representar la Casa Reial i no hi serà sola perquè la seva germana Sofia l'acompanyarà en aquest esdeveniment esportiu de talla mundial. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme pels aficionats.

Tothom espera veure la trobada entre la princesa Leonor i Guillermo

El príncep Guillermo també ha confirmat la seva presència i hi assistirà com a patró de la Federació Anglesa de Futbol. El seu paper institucional ha estat clau. Però la seva coincidència amb Leonor ha captat tota l'atenció.

Ambdós han estat assenyalats per la premsa internacional i s'ha parlat d'un possible salut protocol·lari. Fins i tot d'una conversa informal. Aquesta trobada ha generat una gran expectació i ha estat qualificada com un moment únic per a les dues corones.

Els mitjans britànics i espanyols ho han cobert àmpliament. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris. L'interès ha crescut cada hora i el focus ha estat en ells.

Tant Guillermo com Leonor han deixat els seus països. Ho han fet amb un propòsit clar: donar suport a les seves respectives seleccions. Una imatge que ha simbolitzat unitat i respecte.

Leonor i Guillermo viatjaran per donar suport als seus països

La final promet ser emocionant. Però la presència dels joves royals hi ha afegit un valor simbòlic. Ha estat interpretada com un gest de proximitat entre dues institucions històriques.

Els seguidors d'ambdues monarquies ho han celebrat. També els amants del futbol. S'ha vist com una mostra de suport a l'esport femení i com una oportunitat per enfortir llaços.

En resum, ha estat un anunci que no ha deixat ningú indiferent. La princesa Leonor i el príncep Guillermo han estat protagonistes, la seva trobada ha marcat un abans i un després. La història ja s'ha escrit i aquest diumenge, el món sencer estarà pendent de Suïssa.