Quim Masferrer posa data al final d''El Foraster'

Amb la seva camisa de quadres, les seves ulleres inconfusibles i aquest to proper que el converteix en un dels comunicadors més estimats de Catalunya, Quim Masferrer ha tornat a ser notícia. Però aquesta vegada no és per un episodi nou d'El Foraster, sinó per una declaració que ha deixat molts amb el cor encongit: quan arribarà el final del programa més humà i emotiu de TV3?

Una entrevista reveladora a Xapa La Ràdio

El presentador català va ser convidat recentment al pòdcast Xapa La Ràdio, on va parlar sense embuts sobre l'èxit del programa, la seva fórmula i també, inevitablement, sobre el seu final. La pregunta que tot seguidor del programa es fa des de fa temps li va ser llançada de manera directa: “Quant li queda a El Foraster?”

La resposta no va ser immediata, però sí reflexiva i sincera. Masferrer va explicar que “tot projecte té tres potes: l'equip, la direcció i l'audiència”, i que si qualsevol d'aquestes tres falla, el projecte trontolla. No n'hi ha prou que un dels pilars sigui fort: els tres s'han de sostenir mútuament perquè un format com El Foraster segueixi existint.

| XCatalunya, Instagram de Quim Masferrer

Audiència fidel, equip motivat i una direcció entregada

Afortunadament per als seguidors del programa, Masferrer va assegurar que ara mateix El Foraster gaudeix de molt bona salut. “L'equip té unes ganes boges de continuar fent programes. La cadena també. I l'audiència… fa mitjanes del 24-25% de share!”, va dir amb un somriure orgullós.

Una xifra impressionant en temps en què les audiències televisives estan fragmentades per les plataformes de streaming. I és que El Foraster no és només un programa d'entreteniment: és un retrat íntim de la vida rural, una finestra a l'ànima dels pobles de Catalunya i una mostra constant d'humanitat i sentit de l'humor.

| TV3, 3Cat, XCatalunya

Una fórmula única que segueix enamorant

Des de la seva estrena, El Foraster ha recorregut desenes de municipis i ha regalat moments inoblidables. La clau de l'èxit no és només en els paisatges, en les històries quotidianes o en els pobles que visita. És en la connexió que Masferrer estableix amb la gent.

La seva capacitat de fer riure i plorar en el mateix episodi ha aconseguit fidelitzar espectadors de totes les edats. Per a molts catalans, El Foraster és més que un programa: és una cita setmanal amb l'emoció, l'empatia i la identitat. I per això la simple idea que pugui acabar algun dia genera inquietud.

Quan s'acabarà realment 'El Foraster'?

Tot i que Masferrer va deixar clar que avui dia les tres potes del tamboret segueixen fermes, també va ser honest a l'hora d'assenyalar que tot projecte té un cicle. “El dia que una d'aquestes tres potes falli —l'audiència, la direcció o l'equip— serà el moment de posar-hi punt final”, va confessar.

Però aquí arriba la revelació més concreta de totes: TV3 ja té previst tancar l'etapa d''El Foraster' després de la temporada número 10, que es començarà a gravar pròximament i s'emetrà al llarg de 2026. Això vol dir que encara queden molts pobles per visitar, però el desenllaç està marcat al calendari.

Un adeu anunciat, però a foc lent

La temporada final, segons fonts de 3Cat, serà especial, amb episodis recopilatoris, visites a pobles ja coneguts i un gran acomiadament en un lloc simbòlic.Quim Masferrer vol tancar el cicle “amb dignitat, emoció i molt d'agraïment”.

Així que sí, El Foraster té els dies comptats. Però també té prou temps per continuar emocionant i celebrant el que sempre ha estat: un cant a la gent senzilla, al poble català i a les petites grans històries que mereixen ser explicades. Ens queden encara mesos per davant per gaudir-lo.