L'aplaudit comentari del xef José Andrés per la gestió de la DANA

Després del tràgic episodi de la DANA a la Comunitat Valenciana, on es van reportar més de 200 morts, s'ha obert un debat intens. La gestió de la tragèdia, tant abans com després del desastre, ha estat objecte de crítiques fortes. Figures polítiques com Carlos Mazón i Pedro Sánchez han rebut retrets de diferents sectors de la societat. La resposta a l'emergència ha estat qüestionada, i molts consideren que no es va actuar amb la celeritat necessària.

En aquest context, el xef José Andrés, conegut pel seu compromís social i humanitari, ha compartit la seva opinió a Twitter. En el missatge, José Andrés ha assenyalat la necessitat d'un nou pla d'emergències nacional per a Espanya. El seu comentari, que ràpidament es va fer viral, expressa la necessitat d'un canvi en la manera de gestionar aquest tipus de crisi. "Espanya necessita un sol organisme responsable que adapti la resposta a cada emergència", va assenyalar.

José Andrés planteja que el lideratge en emergències ha de recaure en experts i no pas en polítics. “Amb experts al comandament. Coordinat. No polítics”, va declarar al seu tuit. La seva posició reflecteix la frustració de molts que senten que les decisions polítiques han estat insuficients en aquesta tragèdia. Per al xef, l'actuació de les forces de l'Estat ha de ser immediata, anticipant-se a l'emergència sempre que sigui possible.

A més, José Andrés ha subratllat la importància de comptar amb un pressupost adequat i equips de resposta ràpida. "Cal tenir pressupostos aprovats per a emergències", ha assenyalat, apuntant a la necessitat de disposar de recursos suficients i en el moment oportú. El xef destaca que equips com a generadors, bombes i excavadores han d'estar disponibles per actuar amb rapidesa. Sense aquests recursos, sosté, els cossos de bombers, policies i militars es veuen limitats.

Sense pèls a la llengua

José Andrés també fa èmfasi en la comunicació i la coordinació en situacions d'emergència. "Com pots coordinar una emergència quan no pots comunicar entre les diferents persones i grups?", es va preguntar al seu tuit. Aquesta manca de comunicació, segons ell, és un obstacle important per a una resposta eficaç. Per al xef, la manca de mitjans com satèl·lits i altres sistemes de comunicació és un error que ha de ser corregit.

El missatge del xef ha estat àmpliament compartit i aplaudit a les xarxes socials. Molts usuaris van expressar el seu acord amb les paraules i van exigir un canvi en la gestió d'emergències. Les respostes al tuit mostren sentir general d'una població que s'ha sentit desprotegida davant la catàstrofe. La gestió de la DANA ha evidenciat, per a molts, la manca d'un sistema de resposta eficaç i ben coordinat.

La reflexió de José Andrés no només apunta a les mancances del sistema, sinó també a la urgència d'implementar millores. "Esperem que la DANA d'avui no cobri cap vida i sigui una mica menor". Es referia als episodis de DANA que van assotar diversos punts d'Espanya, com Màlaga i Tarragona, a la jornada de dimecres 13 de novembre. Aquestes paraules han ressonat entre els ciutadans, que comparteixen el desig d'evitar futures tragèdies.