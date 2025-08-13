Als seus 50 anys, Leonardo DiCaprio confessa: ‘Encara no tinc un fort desig de…’

Leonardo DiCaprio ha volgut pronunciar-se sobre un tema que feia temps que generava especulació entre els seus seguidors. Als 50 anys, l'actor ha deixat clar que no sent un impuls especial per posar-se darrere de les càmeres. “Encara no tinc un fort desig de dirigir”, ha afirmat, tancant així els comentaris que apuntaven a un possible debut com a realitzador.
En una entrevista recent, DiCaprio ha reconegut que encara se sent completament enfocat en la interpretació. Segons les seves paraules, continua perfeccionant la seva manera d'encarnar els personatges i de transmetre emocions a través dels seus diàlegs. “Encara estic intentant esbrinar com dir una línia”, ha comentat, deixant veure que, per a ell, la interpretació continua sent un aprenentatge constant.
Aquestes declaracions arriben poc després que l'actor fos notícia per un altercat ocorregut a Eivissa. Tot i que no ha volgut donar detalls sobre el que va passar, la repercussió mediàtica ha estat inevitable a causa de la seva popularitat. Enmig de tota aquesta atenció pública, les seves paraules sobre la direcció cinematogràfica han servit per centrar la conversa en la seva carrera.
DiCaprio, que ha treballat amb alguns dels directors més reconeguts de Hollywood, sap de primera mà les exigències que implica liderar un projecte. Malgrat la seva admiració per la tasca dels cineastes amb qui ha col·laborat, assegura que no sent per ara la necessitat d'assumir aquest rol. La seva prioritat continua sent participar en produccions que li permetin explorar diferents registres com a actor.
El desig de Leonardo DiCaprio, a la llum
L'actor considera que, per ara, pot continuar creixent professionalment en el terreny interpretatiu. Per a ell, cada nou paper representa un repte que l'ajuda a evolucionar i a trobar matisos que encara no ha explorat. Aquesta mentalitat d'aprenentatge constant és la que, segons explica, manté viva la seva passió pel cinema.
Les declaracions també han estat interpretades com una mostra d'honestedat poc habitual en el món de l'espectacle. Molts artistes solen expressar interès per diversificar la seva carrera, però DiCaprio ha preferit admetre que encara no ha arribat aquest moment per a ell. Al contrari, es mostra còmode en la seva posició actual, sense la pressió d'embarcar-se en un repte que no el motiva.
A la indústria, la figura de Leonardo DiCaprio continua sent sinònim de qualitat interpretativa i de compromís amb els seus projectes. Les seves col·laboracions amb cineastes com Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Christopher Nolan han reforçat la seva reputació com un dels actors més complets de la seva generació. Tanmateix, aquestes experiències no han despertat en ell la urgència de provar sort com a director.
L'actor també ha destacat que cada vegada que inicia un rodatge, busca absorbir tot el que passa al set. Observa la feina dels seus companys i de l'equip tècnic, però ho fa des d'una perspectiva d'intèrpret. Per a DiCaprio, aquesta és la part del procés que més l'apassiona i que vol continuar explorant abans de pensar en un canvi de rol.
Quant al seu futur, no descarta que en algun moment pugui sorgir la curiositat per dirigir. Reconeix que el cinema és un mitjà en què tot evoluciona i que la seva visió podria canviar amb el temps. Tanmateix, insisteix que, ara com ara, no és una meta que figuri en els seus plans immediats.
Amb aquesta sinceritat, Leonardo DiCaprio ha tancat, almenys per ara, el capítol de rumors sobre el seu salt a la direcció. Prefereix continuar construint una filmografia sòlida com a actor i aprofitar cada oportunitat que li brinda la interpretació. El seu enfocament demostra que, fins i tot amb una carrera consagrada, sempre hi ha espai per continuar aprenent i perfeccionant l'ofici.