Màxima preocupació per Raphael: La premsa estrangera explica coses

Encara que Raphael sempre s'ha mostrat com un artista incombustible, en els últims dies han sorgit informacions inquietants que mantenen en suspens els seus seguidors. El cantant, que acumulava compromisos i actuacions en aquestes dates, hauria patit un revés de salut durant la gravació d'un especial nadalenc del programa ‘La Revuelta’, deixant a tots els presents molt preocupats. Segons relaten diversos testimonis, el passat 17 de desembre va començar a tenir problemes per parlar, cosa que va desencadenar una trucada immediata als serveis d'emergència.

Amb més de 60 anys de trajectòria artística a les seves espatlles, Raphael ha demostrat una fortalesa admirable. No obstant això, la seva família no ha volgut descuidar-lo ni un segon després d'aquest incident. La seva dona, Natalia Figueroa, i els seus fills, Manuel, Alejandra i Jacobo Martos, han estat acompanyant-lo en tot moment, tant a l'hospital com a les portes del centre, on han atès la premsa per aclarir alguns detalls sobre el que ha passat.

Alerta a la premsa estrangera

El que realment ha cridat l'atenció és la ràpida difusió de la notícia en mitjans de comunicació estrangers. Diaris i portals com ‘Sur in English’, ‘Latin Times’ o ‘Caracol Televisión’ han dedicat articles a explicar amb minuciositat el que va succeir en ple rodatge de l'especial nadalenc. Fonts properes asseguren que Raphael va començar a experimentar dificultats just quan es trobava en plena gravació, i l'ensurt va ser tan gran que, de seguida, es va activar el protocol d'emergència.

| Euronews

Segons aquests mitjans, l'últim programa en què es va poder veure el cantant en directe va ser ‘El Hormiguero’, emès el 16 de desembre. Només un dia després, va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital 12 de Octubre, on roman sota observació mèdica per descartar qualsevol complicació greu. Els rumors sobre un possible ictus van sorgir pràcticament de seguida, encara que la família ha negat que s'hagi confirmat un diagnòstic tan delicat. Els especialistes continuen practicant-li proves per dilucidar les causes exactes del seu malestar.

La veu de la família

La família de Raphael no s'ha amagat dels mitjans. Manuel Martos, un dels fills de l'intèrpret, s'ha mostrat especialment disponible a l'hora de tranquil·litzar els fans. En declaracions a la premsa, ha insistit que el seu pare es troba “molt bé” i que tot apunta que es tractaria d'un episodi transitori. Això sí, aclareix que no pot confirmar la data d'alta hospitalària, ja que els metges prefereixen seguir avaluant el seu estat abans de permetre-li tornar a casa.

Un altre aspecte que ha preocupat l'artista és la cancel·lació dels seus pròxims concerts. Raphael tenia previstos un parell d'espectacles nadalencs en què anava a delectar el seu públic amb els seus clàssics de sempre i alguna que altra sorpresa especial. No obstant això, els doctors li han recomanat repòs, cosa que ha forçat el cantant a posposar els seus plans per donar prioritat a la seva recuperació.

Pendents de l'alta i de Nadal

Amb Nadal a punt d'arribar, la família es pregunta si podran passar aquestes dates tan assenyalades junts a casa. Natalia Figueroa s'ha mostrat optimista, encara que va confirmar als periodistes que l'alta no es produiria tan aviat com s'havia especulat. “Avui no surt. Sortirà aviat, però no avui”, comentava recentment davant les càmeres, agraint també l'interès i l'afecte que arriben de tot arreu.